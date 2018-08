Bauzá dijo que no volvería a la AUF, que hay “intereses comerciales que no dejan crecer al fútbol” y que la FIFA podría intervenir en Uruguay

"Hay que cambiar la estructura de la AUF para que el fútbol uruguayo sea mejor", afirmó el expresidente de la AUF.

El próximo martes 21 se levanta el cuarto intermedio y los clubes deberían votar un nuevo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Producto de las circunstancias en las que están envueltos los actuales candidatos –Arturo Del Campo y Eduardo Abulafia–, empieza a tomar cuerpo la postura de levantar y dar por terminada la asamblea que comenzó el 31 de julio. Esto propiciaría además una nueva instancia en la que arriba de la mesa podrían aparecer los nombres de otros dirigentes.

¿Qué opina el expresidente de la AUF Sebastián Bauzá sobre este tema? ¿Cómo vivió la polémica por los audios de Wilmar Valdez? ¿Volvería a ser candidato?

Las condiciones den la AUF son las mismas que cuando me fui. Hay un conflicto de intereses, no solo deportivos, sino también comerciales que de alguna manera no dejan crecer al fútbol.

El fútbol uruguayo no es solamente 16 clubes de Primera División y un voto de la B. No puede ser que todas las instituciones que forman jugadores no tengan voto y representación en la asamblea. Y esto es algo que lo viene pidiendo la FIFA desde hace años. Uruguay está quedando fuera del sistema de la FIFA y puede llegar hasta ser multado e intervenido si no hace nada.

El objetivo de la AUF es fomentar el deporte y el fútbol en todo el país, y no lo está haciendo. Se ha pasado de cuarto intermedio a cuarto intermedio para no votar estos temas importantes. No están dadas las condiciones como para que me planteé volver.

Está mal que se hagan contratos a largo plazo con Tenfield o con la empresa de televisación que sea. Tenemos un contrato hasta 2025 y ya se está hablando de renovarlo. Los avances tecnológicos son año tras año, por lo que no podemos hacer las cosas tan a largo plazo.

Los intereses comerciales están. El jugador es un actor muy importante. Hay que cambiar la estructura de la AUF para que el fútbol uruguayo sea mejor. Donde hay dinero, lamentablemente hay corrupción.

El contenido de los audios es muy complicado y todo el manejo que se hizo también. Hay que tener mucho cuidado con cómo se manejan estos temas. Hay que dejar de ver la chacrita y buscar soluciones para el fútbol.