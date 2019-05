Beatriz Argimón considera que la interna del Partido Nacional siempre es “muy pasional” y afirma no estar pensando en ser candidata a vicepresidenta

"Los precandidatos se comunican permanentemente conmigo", dijo. "Le he dicho a Sartori que eso de jugar a estar fuera del sistema y venir a competir en el sistema implica que él reconoce el sistema", agregó.

Bajo el lema “orgullosamente blancos”, el Partido Nacional lanzó una campaña a través de las redes sociales para fortalecer su espíritu de unidad rumbo a las próximas elecciones. En medio de una campaña interna con varios cruces entre los precandidatos, desde el nacionalismo aseguran que esos enfrentamientos no tuvieron nada que ver en esta campaña publicitaria.

Abordamos el tema junto a la presidenta del Directorio nacionalista, Beatriz Argimón.

Ahora es cuando la gente se empieza a acercar verdaderamente al momento de decidir. Para nosotros es muy importante fortalecer lo que significan las instancias de elección democrática, tanto en la interna de los partidos como en la elección general.

Los que trabajan dentro de las estructuras político-partidarias están interesados en las internas y saben sobre el tema. El resto de la gente se acerca más sobre el momento de decidir.

He vivido muchas internas del Partido Nacional. Se está cumpliendo con lo que es una interna natural. Hay diferencias, claro.

Tuvimos una reunión de la mesa del Directorio con un representante del sector de Juan Sartori. Alem García presentó una carta y el Directorio la consideró. Tuvimos una conversación muy franca, donde nos pusimos a conversar de una cantidad de aspectos. El propio García comentó que se había presentado por un momento de un tope en las rispideces.

Sartori cambió su celular y no todos teníamos el nuevo número. Cuando me entero del tweet de Jorge, lo llamé por teléfono y le dije qué número tenía, y ahí le pasé el nuevo. Y llamé a Sartori y le dije que Larrañaga lo estaba buscando.

Tenemos una política de transparencia, los medios se enteran de todo. La normativa vigente la votó una Convención del Partido Nacional, y eso se cumple. Vino un precandidato elegido por un movimiento que no forma parte de la militancia del partido. Como en cualquier ambiente, cuando llega alguien de fuera se lo observa, se lo trata de conocer y hay acciones diversas.

Cada precandidato está siguiendo su estrategia. Hay mucho trabajo en el territorio. Hay diálogo cuando hay puntos que lo ameritan.

Eso de pensar que en una foto está la unidad… no sé. Nosotros decidimos como partido que lo prioritario era la movilización de los precandidatos en todo el país.

Los precandidatos se comunican permanentemente conmigo. Puede haber expresiones, siempre las hay. La interna del Partido Nacional es pasional. Yo le he dicho a Sartori que eso de jugar a estar fuera del sistema y venir a competir en el sistema implica que él reconoce el sistema.

En nuestro país no hay dinastías. Lo que sí hay es que hay familias en las que coincide el optar por la carrera política, como hay familias en las que hay muchos abogados, por ejemplo.

Desde la elección anterior, yo formo parte de un equipo. El equipo es el que decide. Soy la única que no puede ser candidata en la interna. Me muevo con mucha facilidad entre todos los sectores. En la elección de la vicepresidencia priman muchas cosas; entre otras cosas, los resultados de la interna. No estoy pensando en ser candidata a vicepresidenta. Yo no voy en ninguna lista. También es una decisión de familia. Estas movidas involucran no solo al personaje sino a todo el entorno.