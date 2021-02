Beatriz Argimón: "Creo que se ha seguido el camino correcto; tenemos que seguir el camino que el presidente nos marcó"

La vicepresidenta de la República realizó un balance de la gestión de la pandemia a casi un año de decretarse la emergencia sanitaria en el país luego de la aparición de los primeros casos de Covid-19 en Uruguay.

El gobierno aguarda recibir las primeras vacunas en las próximas semanas y con eso comenzar a inmunizar y volver a retomar las actividades presenciales en el menor tiempo posible. Con esto también se busca reactivar la economía del país en una nueva modalidad post COVID-19.

La vicepresidenta de la República habló sobre esto en su podcast “La Otra Agenda”, donde opinó sobre la posición que debe adoptar nuestro país y qué importancia tiene el trabajo conjunto de todos los partidos políticos.

Gestión y evolución de la pandemia

He acompañado y acompaño con mucha convicción el manejado que ha tenido el asesoramiento del presidente en el manejo de la pandemia. Si uno ve cómo fue considerado este tema a nivel país, si observamos el panorama mundial, aquella tarde en que el presidente nos habló , marcó un camino que en perspectiva histórica permitió que en esa exitosa convocatoria, los uruguayos entendimos lo importante de nuestra conducta y fuimos deteniendo la primera ola por muchos meses y el sistema de salud se fue preparando y acompañamos el proceso. Las reacciones de la sociedad fueron limitadas con medidas muy duras y fueron reclamando porque están cansados del confinamiento. Todos sabemos lo que significa el confinamiento de la sociedad. Todos sabemos los efectos de la salud mental de la gente. Creo que se ha seguido el camino correcto y creo que lo que tenemos que seguir haciendo es sumar y seguir insistiendo y tenemos que seguir el camino que el presidente nos marcó.

Las autocríticas se hacen en determinados momentos. Hay que dejar que los procesos se verifiquen y en un momento determinado hacerlas. No hemos cumplido aún un año desde que comenzó la pandemia. Hay que hacer un balance. Fue un tema dispar y todos lo vivimos. Es un buen momento para ajustes que las autoridades sabrán acotejar. A las pocas horas del presidente conocer los primeros casos, tuvimos una reunión. Recién habíamos asumido y esto venía a afectar nuestros primeros meses y no sabíamos que el trayecto iba a ser tan largo. En la charla hablábamos de lo que iba a significar todo esto. Ahí me habló de la libertad responsable que me comentó que iba a haber. La salud mental debe ser considerada también en las políticas públicas. A veces pasa desapercibido y sin embargo fue uno de los primeros puntos considerados en este tratamiento.

Estuvimos proyectando en la medida que estos tiempos nos permiten. Él me comentó su voluntad de venir al Parlamento nacional. El presidente optó venir al Parlamento y creo que en estos momentos donde las sociedades y el mundo está pasando momentos en los que el liderazgo son tan importantes, que el presidente venga a hablar a la Asamblea General no es algo menor. El presidente fue parlamentario y yo soy una defensora acérrima de los defensores del Parlamento. El Parlamento el año pasado no dejó ni un momento de reunirse. Allí estuvo la presencia y la decisión de todos los partidos con representación parlamentaria. No había duda que teníamos que trabajar y acompañar las decisiones. Comparado con otros años, este año fue un año de alto nivel de producción legislativa. Se trabajó en la Ley de urgente consideración y recibieron aportes de la sociedad organizada. Dimos modalidad presencial y dimos formas que la terminología nos permiten para escuchar a la ciudadanía y se dio un marco legal para dar las medidas que precisaban de apoyo parlamentario. Fue un año de muchísima producción legislativa y terminamos con el presupuesto.