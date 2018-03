Benech: “No es novedad que el agro está pasando dificultades, sino ¿para qué sacamos diez medidas de apoyo concreto?”

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y varios integrantes del Poder Ejecutivo se reunieron -el miércoles- en una nueva mesa de trabajo con gremiales agropecuarias y el movimiento Un Solo Uruguay para analizar los reclamos del sector y el contexto de déficit hídrico que atraviesan 14 de los 19 departamentos del país.

Abordamos el tema junto al ministro de Ganadería, Enzo Benech.

Ahora tuvimos la tercera reunión con los representantes del campo. Ahora empezamos a trabajar distinto: pasamos a la evaluación de las medidas y a recibir de las gremiales y de los autoconvocados planteos bien concretos. Nos pudimos organizar mejor.

Los temas del agro son complejos. Además de toda la problemática que teníamos se nos agregó el déficit hídrico.

La declaración de emergencia lo único que permite es una acceso rápido a un fondo público. Cuando tenemos déficit de agua tenemos que responder rápidamente, por eso existe el mecanismo. Pero para declarar la emergencia tenemos que tener cierto rigor científico. Si falta agua, perdemos mucha plata.

Los productores rurales tienen que hacer un tajamar, alambrarlo, utilizar bebederos. En Uruguay tenemos agua en exceso, pero se pierde porque no la usamos.

No es novedad que el sector agropecuario está pasando dificultades, sino ¿para qué sacamos diez medidas de apoyo concreto desde el Gobierno?

No sé si mi hijo está o no está en el movimiento de Un Solo Uruguay, y no me importa. No me corresponde a mí hacer valoraciones sobre el movimiento. Uruguay es un país de una riquísima institucionalidad.