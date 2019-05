Bergara señala que “no existe la más mínima chance” de que baje su precandidatura: “Tenemos que revisar las políticas públicas, y para eso necesitamos un Frente Amplio renovado”

"La coordinación y la articulación de las políticas sociales es la clave. El Mides es un ministerio que es par de todos los demás, no le puede imponer a los otros", apuntó. "Me parece un horror que cada candidato se financie la campaña de su bolsillo", agregó.

En octubre del 2018, Mario Bergara anunció su precandidatura a la Presidencia por el Frente Amplio con un espacio propio de perfil “seregnista”.

Desde entonces, las encuestas lo muestran último en las preferencias de los frenteamplistas. Sin embargo, se las ingenia para marcar agenda.

No existe la más mínima chance de que nosotros no lleguemos hasta el final. Nuestra visión no incluye lo puramente electoral, sino también un proceso de renovación política del Frente Amplio. Trabajamos para fortalecer un espacio que refleja una de las sensibilidades que hay en el Frente.

Ese espacio tiene que ser potente dentro del Frente Amplio para hacerle bien al partido.

Yo aceptaría integrar una fórmula, pero existe la definición del Frente Amplio de que la fórmula sea paritaria, así que está sometido a eso. La eventualidad de eso dependerá de lo que suceda, pero respetaré lo definido por el Frente Amplio.

Los propios encuestadores dicen que los márgenes de error son muy grandes. En el Frente Amplio está habiendo movimiento y renovación.

Arrancamos de cero, sin apoyo de aparatos relevantes en el Frente Amplio, y estamos en constante crecimiento.

Tenemos la palabra renovación por todos lados, nuestro enfoque es el de realmente contribuir a la renovación del Frente Amplio. Eso no implica solo renovar los liderazgos, sino también mirar el mundo tal cual está planteado hoy por hoy.

El mundo es otro. El Frente Amplio tiene necesariamente que renovar su visión. Eso impacta en revisar y renovar políticas públicas. Unas han tenido resultados y otras no. Otras no tuvieron los resultados esperados.

En seguridad y educación hay cosas que rever, hay políticas que renovar. Y también en el tema de la fragmentación social. Pero es cierto que en todos los temas se han hecho cosas importantes.

Tenemos que revisar las políticas públicas, y para eso necesitamos un Frente Amplio renovado. A veces hay discusiones en el Frente Amplio que no se dan de la mejor manera porque hay un juego interno que ya no es razonable.

Creo que el Mides ha desarrollado políticas razonables: ha habido resultados en bajar la pobreza, mejorar la equidad y prácticamente llevar a cero la extrema pobreza.

La coordinación y la articulación de las políticas sociales es la clave. El Mides es un ministerio que es par de todos los demás, no le puede imponer a los otros. Hay una responsabilidad compartida.

Es imprescindible reducir el déficit. El primer año nos tiene que encontrar a todos los partidos políticos para ver cómo adecuamos el régimen de seguridad social.

Me parece un horror que cada candidato se financie la campaña de su bolsillo. Eso implica dejar de ser democracia. Si solo los millonarios pueden hacerse una campaña, estamos en el horno. Esto marca la necesidad de financiar una ley del financiamiento de las campañas electorales. El tema financiero no puede ser un obstáculo de democracia y debe haber transparencia.

Nosotros nos financiamos con las contribuciones de todos los que nos apoyan. Y es absolutamente transparente.