Bettiana Díaz sobre los cambios en las certificaciones: "Es un mamarracho lo que presenta el gobierno"

La Comisión Presupuesto y Hacienda continúa el tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas, que fue presentado formalmente el miércoles pasado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. "Reconocemos que hay un incremento de gastos importante", expresó Bettiana Díaz. Sin embargo, la diputada del Frente Amplio indicó que no se habla de los "más de 300 millones más, de los cuáles no sabemos por qué el gobierno no habla; le preguntamos cuatro veces a la directora de política económica de por qué no se hablaba de ese articulado y no nos contestó". Además, sobre las certificaciones, señaló que "el artículo 14 es más mamarracho aún" y que "implica la pérdida el derecho al subsidio de enfermedad".

Mientras la cartera defendió y calificó de “auspicioso” el incremento del gasto de 226 millones de dólares para 2023, desde el Frente Amplio se cuestionaron los números asignados.

Rendición de cuentas

Auspicioso le queda grande a este proyecto. Reconocemos que hay un incremento de gastos importante, que son 226 millones de dólares quitándolo todo lo que viene de PPP, que son más de 300 millones más, de los cuáles no sabemos por qué el gobierno no habla, eso lo planteamos el día que vino la ministra, le preguntamos cuatro veces a la directora de política económica de por qué no se hablaba de ese articulado y no sabemos si es que este gobierno no lo va pagar y que sería un enganche para la próxima administración, pero no se habla de ese dinero. Lo que decimos es que el costo de este proyecto es mucho más, no sabemos por qué se habla solo de los 226 millones de dólares. En realidad es una práctica bastante habitual que tiene este gobierno. Ustedes saben que la deuda neta en estos primeros dos años de gobierno pasó de ser el 48% del PBI al 59% y nosotros desde el Frente Amplio decimos que si el país necesitó esos recursos estuvo bien. Decimos que esto es poco auspicioso porque justamente no alcanza ni a empatar lo que fue la mitad del recorte presupuestal que se operó en el 2020 y 2021. En la administración central, en gastos de funcionamiento, en gastos de inversión hay unos 594 millones de dólares solo en el 2020 que se operan de recorte por diferentes motivos. Se sigue subejecutando, se sigue gastando menos de lo que hay disponible y eso no necesariamente se ha trasladado a una mejor gestión o mejor resultado. Por ejemplo ahora se asigna parte de esto a la transformación educativa, es menos de lo que se le quitó del sueldo a las maestras en estos primeros dos años que dejaron de percibir por no ajustar con la inflación, más o menos unos 2000 pesos por mes. Hay más o menos 99 millones de dólares estimados en pérdida salarial para la educación y el personal docente, y a la transformación educativa se le asigna menos es por eso por lo que decimos que es poco auspiciante.

El Poder Ejecutivo no nos contestó. Preguntamos cuatros veces. Lo que decimos es que estaba en el costeo del articulado, nos extrañó que cuando llegara el proyecto se había hablado públicamente de ese dinero y hasta ahora no sabemos porque preguntamos cuatro veces no se hablaba de ese artículo específicamente y no nos contestó. Por qué no se habla de ese costeo, por qué no se habla de ese dinero que está incluido en esta Rendición de Cuentas. También hay un montón de cosas que no están en la cuenta de los 226 millones de dólares, este gobierno ha elegido vía fideicomiso financiar un montón de obras y vía deuda no contingente, es decir, no se cuenta a la hora de mirar el déficit fiscal financiar muchísimo, no es el caso del Fondo Covid, que cuando uno mira el resultado fiscal no se toma lo que es. Era más fácil que nos contestaran, pero no obtuvimos respuesta de por qué no se habla de ese dinero. No me corresponde decirlo, sino que le corresponde decirlo al Poder Ejecutivo que escribe el proyecto, lo manda y cuando le preguntas cuatro veces no te contesta. Entendemos que esas obras son necesarias, de hecho me gustaría conocer una planificación de ese dinero, esperamos que venga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para conocer cuáles son las planificaciones de algunas obras que se incluyen allí que ya sabíamos que algunas se iban a financiar vía fideicomiso, vía PPP, por ejemplo las cárceles.

Reclamamos que se adelantaran dos puntos en la primera propuesta que le hace el Frente Amplio al Poder Ejecutivo. Reclamamos de dos puntos de inversión pública para poder dinamizar la economía en un momento del año 2020 donde hubo mucha destrucción de empleo.

El problema es que no sabemos cuándo se va ejecutar. La duda que tenemos es cuándo va usar ese dinero este gobierno.

Los regímenes de PPP este gobierno se cansó de criticarlos por engorrorosos y lentos, ya pasó más de la mitad del segundo año de gobierno, los tiempos son acotados para el plan de obra, tenemos dudas sobre eso.