Bomberos denuncian ante la OIT por incumplimiento de normativa laboral

Alianza de Bomberos denunció que no se respetan las 48 horas semanales estipuladas en la normativa internacional, y que se se requieren de más de 500 vacantes para que los bomberos no estén sobrecargados de horarios de trabajo.

Lina Álvarez - presidenta de la alianza de bomberos; Ruben Arévalo - secretario general de la alianza de bomberos

¿Cuál es la denuncia concretamente?

Álvarez : La denuncia responde a los convenio 1 y 30 que no han sido cumplidos, donde establece la cantidad de horas semanales que son 48. este convenio internacional no se está cumpliendo ya que bomberos está realizando entre 56 o 66 horas semanales. Esto requiere de una recarga importante. Si bien al nivel del ministerio se sacó una orden interna de que se deberían respetar las 48 horas semanales para le personal policial, y así lo están haciendo los compañeros que están en la seccional, pero bomberos no ha llegado a ese horario establecido debido a la falta de personal que estamos teniendo hoy en día.

¿Cómo es la dinámica de trabajo?

Álvarez: El personal de bomberos esta 24 horas de guardia, por 48 horas de descanso. Ese es el régimen actual. No hay relevos: se ingresa a las 8 de la mañana a la guardia y se sale al día siguiente a las 8 de la mañana. Durante las 24 horas no se tiene relevo.

Álvarez: Sobre la falta de personal, nosotros hicimos un estudio. Esta directiva comenzó a trabajar en febrero. Las elecciones fueron a fines de diciembre. Se hizo un estudio de la cantidad de funcionarios que debería ingresar para poder completar esas 48 horas semanales como lo establece la normativa internacional. Al momento son 500 vacantes para cubrir todos los destacamentos a nivel nacional. Y las otras 136 que también solicitamos es para cubrir las vacantes de de aeropuerto, que se está en formación. Al momento no tenemos la creación de vacantes. Si tenemos un número de 111 que no es suficiente porque tenemos que contemplar las licencias, parte medica y, según la normativa internacional, cuando el aeropuerto abre y no llega al número suficiente que por su categoría necesita para abrir, se cierra. Y si no, se tiene que un bombero de un destacamento aledaño para cubrir la vacante. Ese destacamento que le sacamos un funcionario queda resentido porque la normativa también establece que tiene que haber cinco funcionarios por guardia. Hoy tenemos destacamentos con dos o tres.

Arévalo: El cinco de mayo nosotros presentamos la denuncia. Ya lo veníamos anunciando, lo comunicamos, pedimos audiencias y no se nos atendió. Tuvimos una entrevista con el ministro, con la coordinadora de policía, y ahí le entregamos en mano las denuncias. Hasta al presidente mismo fue enviada la solicitud de entrevista que tampoco fue respondido. Porque el bombero no puede seguir esperando, está cansado, pierde familia, tiene una situación desesperante. No puede seguir esperando más.

La normativa estipula según la categoría del aeropuerto y exige cierta cantidad de personal de guardia. Si no se cumple esa cantidad, tenemos que cerrar.

Álvarez: En un destacamento hay dos funcionarios, y hay una emergencia, se cierra el destacamento y se va a la emergencia. Si tenemos otra situación similar de emergencia, hay dotación para cubrirla.

Álvarez: Hay cursos de capacitación, pero quedan a voluntad del funcionario por fuera de su horario laboral. Es, en sus 48 horas de descanso, tener una exigencia extra. Y hay funcionarios que lo hacen. Tenemos compañeros que viven en la frontera, en Rivera y Artigas, y prestan servicios en el área metropolitana. Es una profesión que la elegimos, que es una vocación, pero también tenemos vida.

Álvarez: No estamos en un papel de víctima, sino que es la realidad. Si hay algún compromiso de cambiar de que nos van a dar los ingresos, sacamos la denuncia. Si no, se mantiene. La OIT tiene un año para analizar la denuncia.