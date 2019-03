Bordaberry y las elecciones en la AUF: “Parecía una elección internacional: había veedores del MEC, de FIFA y de Conmebol”

"Alonso tiene diez días para aceptar formalmente el cargo", explicó.

En la segunda vuelta y tras una polémica jornada electoral, Ignacio Alonso superó a Óscar Curutchet por 40 votos contra 34 y se impuso como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Abordamos el tema junto al presidente de la comisión normalizadora, Pedro Bordaberry.

Sobre si puedo estar en la mesa o no, ya se laudó hace tiempo. Cuando asumí en la AUF, la vicepresidenta Lucía Topolansky planteó algunas dudas de si un senador podía tener ese rol. Se pidió un informe al Palacio Legislativo y se comprobó que sí podía hacerlo. Volvieron a hablar de ese tema luego de que terminó la elección, quizás fue alguien enojado con el resultado.

Parecía una elección internacional. Vino una escribana del MEC, a quien le dimos acceso a todo. Había delegados de la FIFA y de la Conmebol. Los incidentes que ocurrieron no fueron en la zona de la elección.

La Asociación de Futbolistas del Uruguay es miembro del congreso y tiene once votos. Se hizo una asociación que engloba a todos los futbolistas del Uruguay, donde están los de la Mutual, del seleccionado nacional, y las jugadoras del fútbol femenino, los de OFI, los del interior, los amateur, no hay limitación. Esa asociación se presentó, participó en el congreso del 15 de febrero y nadie la objetó. AIFA no incluía a todos los jugadores.

Alonso tiene diez días para aceptar formalmente el cargo. Posteriormente, tiene diez días para traer seis nombres para el ejecutivo y que el congreso los apruebe. Tres los propone él, otro lo proponen A y B del fútbol profesional, uno los grupos de interés y otro el fútbol amateur.