Bordaberry y su futuro en la AUF: “Si vienen los 76 miembros del consejo y me dicen que tengo que ser el presidente, lo voy a analizar”

"Creo que alguien quiso generar el escándalo a partir de grabar un audio. Pero a mí que me graben, me filmen y me revisen", apuntó.

En las últimas horas se “filtró” un audio en el que se escucha parte de una reunión privada que mantuvo el presidente de la comisión normalizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Pedro Bordaberry, con dirigentes de los clubes del fútbol uruguayo. Frente a esta situación, Bordaberry optó por enviar el audio a la prensa.

Creo que alguien quiso generar el escándalo a partir de grabar un audio. A mí que me graben, me filmen, que me revisen. Cuando me enteré de esto, conseguí un audio de los que se habían mandado y lo mandé a la prensa completo.

Después de que lo escuché bien, ratifico todo lo que dije en ese audio. Varios clubes de la A y de la B habían pedido asistencia financiera, como hace la AUF hace muchos años. A los clubes de la A se les vence hoy el plazo para pagar, y a los de la B antes de que empiece el campeonato que es a fines de marzo.

Y yo digo que primero arreglemos la A y luego la B, y a partir de eso deducen que yo me quiero quedar en la AUF. Pero lo único que hice fue decir que primero arreglemos el que juega primero.

A mí nadie me propuso nada. Me nombraron para terminar el trabajo y hacer la elección, y es lo que estoy haciendo. Creo que quieren mezclar lo electoral con el trabajo que estamos haciendo.

Hay 76 miembros en el congreso. Si vienen los 76 y me dicen que tengo que ser el presidente, lo voy a analizar. Pero hoy eso no está en mi horizonte. En el análisis que hago hoy digo que no quiero estar.