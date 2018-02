Bottinelli: “El Frente Amplio tiene las mayores probabilidades de ganar la Presidencia, pero quedaría distanciado de las mayorías parlamentarias”

La empresa Factum difundió su última encuesta de intención de voto. Si hoy hubiera elecciones, el Frente Amplio recogería un 34 % de intención de voto, el Partido Nacional 31 %, el Partido Colorado 7 %, el Partido de la Gente de Edgardo Novick también 7 %, el Partido Independiente 5 % y Unidad Popular 2 %. El voto en blanco/anulado/otros/Indefinidos llega a un 14%.

Abordamos la realidad política actual junto al politólogo y director de Factum, Óscar Bottinelli.

Las mediciones lejos de las elecciones reflejan más el humor de la gente y no tanto una predicción del voto. El Frente Amplio no está obteniendo indecisos, sino recuperando gente que perdió. Lo votó el 48 %; lo normal después de una elección es que dé 42-44 %. Lo que pasa es que cuando empieza el caso Ancap sufre una caída espectacular, y el caso Sendic lo lleva al 29-31 %.

Lo que observamos después de la renuncia de Sendic es que el Frente Amplio recupera el 33 y hacia fin de año el 34 %. La forma en que la gente vio cómo se resolvió ese tema fue lo que influyó: el Frente Amplio hizo una muy dura condena a Sendic, especialmente el Tribunal de Conducta Política. En Sendic se pusieron todas las cosas que a la gente no le gustaban del Frente Amplio y del Gobierno: se puso todo lo malo en la persona de Sendic. Hubo una campaña muy dura contra Sendic, algunas muy exageradas. Pero la forma en la que lo manejó Sendic y el propio Frente Amplio ayudó mucho a eso. El FA escribió un manual de cómo no deben hacerse las cosas, y luego empezó a hacerlo el Partido Nacional.

El voto es producto de impactos que la persona recibe a lo largo de toda su vida, negativos y positivos; no es un solo hecho, salvo que sea determinante.

Unidad Popular ya está en el 2 %, seguramente ese punto de crecimiento ya es ganado al Frente Amplio. Y el crecimiento del Partido Independiente seguramente también sea del Frente Amplio. Ahí el FA pierde a sus dos laterales, a los más moderados y a los más duros. Novick ha captado algo de frentistas desencantados, sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos, aunque su 7 % está más compuesto por votantes de los partidos tradicionales.

En general, el votante del FA tiene una actitud de mucha distancia y hasta de rechazo a los partidos tradicionales. Eso en muchos casos tiene que ver con posturales ideológicas, muy relacionadas con las posturas sobre los nuevos derechos, donde la división es muy fuerte, por lo que ahí se marca una barrera. Y mucha desilusión con el FA tiene que ver con que la gente considera que hacen cosas que hicieron siempre los partidos tradicionales; entonces, esa gente no vuelve a los partidos tradicionales.

Los casos Bascou y Caram, entre otros, se siguen acumulando, pero por ahora no han afectado de manera significativa. El Partido Nacional está barajando a ver qué hace, y eso lo está desgastando. Pero sigue siendo visto como la alternativa al Frente Amplio. Y ese es el gran drama que tiene el Partido Colorado, porque puede quedar aplastado por esa dualidad que lo excluye.

La suma de votos no es tan lineal. Todas las candidaturas blancas y coloradas han demostrado que en un balotaje no retienen todo lo que podrían retener. Según estos números y en base a las tendencias, el Frente Amplio está teniendo las mayores probabilidades de ganar la Presidencia de la República, si no hay cambios significativos. Pero quedaría lejos de las mayorías parlamentarias.

En el caso de los autoconvocados, Vázquez venía manejándolo bien, pero lo que pasó afuera del MGAP no fue bueno para su imagen. Lo del agro lo viene manejando bien, por eso parece innecesario y contraproducente eso que pasó. Lo que pasó en ASSE fue una jugada magistral, de ajedrez. Removió a todo el directorio por una cosa absolutamente menor, en la que probablemente no hay ninguna ilegalidad. La Jutep no es el dueño de la ética, es un órgano que está para investigar. Vázquez aprovechó el ruido en ASSE y sacó a la totalidad del directorio y los sustituye por un hombre que fue homenajeado en el Senado. Se sacó el tema de encima de que le salpique al Gobierno lo que pasó en ASSE. Fue una jugada muy oportuna.