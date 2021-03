Bruno Gili: "Proponemos pensar en nuevos subsidios y fondos en el corto plazo para la cultura"

El contador conversó sobre las claves de la iniciativa "Compromiso por la cultura" en el marco de los desafíos que enfrentan los artistas uruguayos en el contexto de pandemia.

Cómo se acercó al sector

Soy amigo y consumidor de cultura. Me parecía que el enfoque era cerrado y que sería bueno pensarlo desde otro perspectiva la economía cultural y la industria creativa. Me invitaron a una reunión y conversamos y les gustó y me fui integrando con ellos. Yo me he dedicado mucho a ayudar a diseñar estrategias para desarrollar sectores. Yo tuve mucha cercanía con el sector audiovisual. La idea del grupo y la carta no tiene ninguna propuesta concreta. La idea era sensibilizar y ver si había convocatoria. Rápidamente 13, 14 mil personas están dispuestas a acompañar este proceso. En este grupo promotor no son un sindicato, es un sector muy heterogéneo con múltiples disciplinas. Sí hay un consenso que la pandemia puso sobre la mesa los problemas estructurales de la política cultural.

Hay problemas estructurales, problemas de corto plazo vinculados a los ingresos y problemas sanitarios que también afectaron al sector. La industria cultural, el turismo, deporte son sectores que dan mucho trabajo y dependen de uno. Junto con la educación y la ciencia son problemas que se arrastran.