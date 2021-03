Bruno Guella: "Tenemos capacidad más que suficiente para procesar este tipo de vacunas"

El gerente de la Terminal de Cargas del Uruguay explicó el proceso de llegada de las dosis de las vacunas anticovid-19 y cómo se preparan de cara a las próximas semanas cuando arriben las siguientes dosis de Pfizer y Sinovac.

La logística para las nuevas vacunas

No hemos tenido ninguna dificultad y hace tiempo que nos venimos preparando para este momento. Hemos hecho todos los simulacros para procesar las vacunas sin dificultades y realmente ha salido todo muy bien. Quiero reconocer a todo el equipo.

Estamos esperando la llegada de nuevas dosis porque las que teníamos hasta el momento ya fueron administradas. La logística ayudó. Las vacunas de Sinovac son productos farmacéuticos muy similares a lo que recibimos habitualmente. Nuestro equipo está muy habituado a manejar estos equipos. Los de Sinovac no requieren mayores requerimientos. Pfizer sí porque requiere almacenarla a menos 70 grados. Eso requirió que trabajáramos con anticipación para no dejar nada.

Ultra freezers

Son fundamentales para la operativa. Lo que busca es optimizar la logística, simplificar las manipulaciones. Al ser una etapa delicada, lo que se agregan son riesgos de pérdida de la cadena de frío. La flexibilización de la cadena de frío tiene que ver con que algunos países realmente han tenido dificultades para trabajar con ellas. No es el caso de Uruguay.

La capacidad del aeropuerto excede los que necesitan las vacunas de Sinovac. Vamos a recibir entre 50 y 60 pallets. Allí tenemos capacidad para almacenar más de mil. No es un problema para Uruguay. Si bien son muchas dosis, el volumen que ocupan no es tan importante. Viene un avión casi completo de vacunas. Tenemos capacidad más que suficiente para procesar este tipo de vacunas. Hoy tenemos una capacidad para almacenar más de un millón de vacunas de Pfizer almacenadas al mismo momento. Eso nos deja una tranquilidad porque el diseño de la operación se diseñó para no tener que usar nunca el 100 % de la capacidad para tener equipos de back ups suficientes.