Cabildo Abierto evalúa como "correctos" los cambios en la reforma y "celebra que vayan en la misma dirección"

La semana pasada el Parlamento dio aprobación definitiva al proyecto que establece la obligación de que sindicatos y cámaras empresariales tengan personería jurídica. Todo el oficialismo apoyó la iniciativa, aunque Cabildo Abierto no logró incorporar los cambios que pretendía, que había implicado que se aplazara la votación a mitad del año pasado.

En paralelo, tanto a nivel de Diputados como del Senado la coalición continúa negociando distintos proyectos: la reforma previsional, tenencia compartida o la prisión domiciliaria para los mayores de 65 o 70 años.

Pensamos que nuestras propuestas tenían que ser tenidas en cuenta. En ningún momento pensamos en nosotros quebrar la coalición. Esa molestia va pesando. Pensamos en mejorar el proyecto de ley y no en nuestra molestia. Pensamos en no votar la reforma. Nunca en romper la coalición.

Nuestras propuestas no son porque suenen lindo. Nosotros hacemos. Vamos a propuestas que se puedan realizar. Desde la sostenibildiad, decimos que afecta en el 0,3% del PBI. Una semana más una menos no hace la diferencia.

Pedido de instalar una mesa de líderes de la coalición

Proyecto de ley de tenencia compartida

Proyecto de ley sobre personería jurídica

Prisión domiciliaria para mayores de 65 años

No hemos estudiado en detalle la propuesta de Asiaín. Si no se pierde la esencia de nuestro proyecto, estaríamos de acuerdo. El espíritu es cumplir con la Constitución de la República: que los presos no sean mortificados, sino que se reeduque. Al final de la vida, la razón para ir preso tiene que ser muy fundada. No hay ningún preso en Domingo Arena que esté preso por delitos de lesa humanidad.

Yo no veo terquedad. Veo justicia. Nosotros cumplimos con lo que dice el programa.