Cámara de la Construcción y SUNCA "ven difícil" mantener los 50 mil puestos de trabajo en el sector

Los 900 millones de dólares de inversión este año en obras viales fue presentado por el gobierno como una cifra récord, dentro de un plan de infraestructura que estiman las autoridades sumará 3.300 millones de dólares en todo el período. Las obras implicarán trabajos en 80% de las rutas del país, y se busca potenciar con inversión pública a la industria de la construcción.

Sin embargo, tanto desde la Cámara de la Construcción como desde el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) no están tan seguros de que se trate de inversión récord.

Balance del sector de la construcción

Cámara de la Construcción

SUNCA

Vivienda promovida e infraestructura vial

SUNCA

Tiene una prolongación en el tiempo hasta 2024. Esa parte del empuje va a continuar. En infraestructura vial el anuncio es importante y bienvenido. Es una cosa que es buena para el país y para el sector es bien recibida. La vialidad es el sector que genera menos puestos de trabajo por puesto invertido. Cada mil dólares en inversión en vivienda, se generan cuatro puestos de trabajo. En vialidad no se llega a generar uno. Está claro que para los niveles de baja que habrá a partir de la inversión privada y la poca inversión pública, es menos de lo que se recortó. No hay una extensión del presupuesto, sino que se dan 54 millones de dólares menos. Es una preocupación de cómo potenciar. Todo el sector del Río Negro para el norte con la obra vial los puestos de desempleo no son cubiertos.

Cámara de la Construcción

SUNCA

Cerca de 100 puentes ya están terminados. En muchos casos son refacciones, no desde 0. No sabemos bien cuál es la inversión todavía.

Evaluación de los intereses del gobierno

Cámara de la Construcción

Obras de infraestructura

SUNCA

Venimos denunciado cómo algunas obras como ferrocarril central, tiene varias empresas que desregularizan las condiciones de la construcción. Se ha denunciado sistemáticamente y no hemos tenido demasiadas respuestas. Son niveles de empleo que están por debajo de la normativa. Hemos planteado la creación de dos comisiones. Ha habido inspecciones, pero no ha habido resultados, incluso con denuncias que hemos hecho en conjunto.

Cámara de la Construcción

Nosotros somos tomadores de precio. EN Uruguay el cemento es mucho más caro que en el resto del mundo. No tenemos mucho margen para incidir en la reducción de precios. Hay una preocupación de que eso se modifique. Tenemos que ser estrictos en la etapa de planificación de obras en rutas. Si hay algo que no está bien, hay que decirlo.

SUNCA

Cámara de la Construcción

La industria de construcción es de volumen, no de grandes marcas. La construcción es de baja rentabilidad, pero de mucho volumen. Los márgenes bajos en el mundo. El problema no está planteado con las empresas que llevan adelante el ferrocarril central. En muchas localidades se terciaria con empresas locales. El problema que ve el SUNCA entiendo que es con las empresas locales que no siguen la normativa. Naturalmente que nosotros no lo aprobamos. Se supone que sí hay controles.