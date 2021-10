Campaña contra la LUC: "Se quiere generar un clima de enfrentamiento que el gobierno no busca, pero están fogoneando como que sí", dijo Penadés

La semana pasada las actividades en el Puerto de Montevideo estuvieron paralizadas por un paro de 72 horas realizado por el Sindicato de Trabajadores Portuarios. La medida coincidió con una denuncia penal presentada por el Frente Amplio por el acuerdo que alcanzó el gobierno uruguayo con la empresa belga Katoen Natie para extender hasta 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores. En este sentido, el senador del PN dijo que "el FA y el PIT–CNT están jugando alienados en montar una situación en la que están desafiando al gobierno permanentemente a aplicar la LUC en algunas cosas que generan problemas".

La Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto del Senado está a punto de comenzar a votar la Rendición de Cuentas. El gobierno espera contar con el apoyo de la coalición, pero aún persisten diferencias por algunos puntos del articulado. En especial, la atención está puesta en el fideicomiso que busca erradicar los asentamientos. En el Partido Colorado, Cabildo Abierto y la interna blanca se mantiene la resistencia por los fondos del plan, que saldrían del Instituto Nacional Colonización. Mientras se buscan consensos, el presidente Lacalle Pou insiste en que no hay “un plan B”.

Plan para erradicar asentamientos con recursos de Colonización

La vocación es unánime para la regularización de asentamientos. La única diferencia está en la financiación. Nos vamos a abocar a trabajar en eso. Veremos en qué manera podemos lograr un acuerdo. Tenemos mucha paciencia y serenidad para encontrar una solución. Creo que sea magnificado algo que no debería ser tal. La ministra de Economía aseguró que la política de compra de tierras de colonos va a continuar. Se necesita un flujo que hoy el Estado no tiene que es para erradicar asentamientos. La manera que se encontró fue desde transferencias desde Colonización a los asentamientos. Eso no quiere decir que Colonización se quede sin dinero. El fideicomiso necesita de un ingreso de un flujo permanente. Desde Rentas generales es más complicado generar un fideicomiso estable. El fideicomiso necesita un flujo permanente. Creo que vamos a lograr hacer un acuerdo. Es otra discusión el funcionamiento del instituto, adjudicación de tierras. En algún momento podemos llegar a tener esta discusión. Creo que no se puede confundir que el que no utiliza tierras de Colonización, está condenado a un asentamiento. Eso no es cierto. Las políticas de adjudicar tierras necesitan de otra sostenibilidad. Es otra discusión. Hoy la única fuente es Colonización. En Uruguay se gasta más de lo que se recauda. Estamos comprometidos a la posibilidad de endeudarnos en el exterior. La manta es muy corta y hay que ser muy creativos en la forma de actuar. El razonamiento de la oposición es consecuencia de una mala política económica que usó cuando estaban en el gobierno. Las políticas de ahorro están asociadas a achicar lo más que se pueda. Me da gracia cuando integrantes de la oposición hablan de ahorro cuando ellos dejaron un déficit más alto de los últimos 30 años. No se puede hablar de ahorro cuando se gasta más de lo que recauda. A Colonización se le sacó una cifra importante el año pasado para atender otras cosas importantes que tenía el Estado. Colonización tiene hectáreas sin usar. Tienen que demostrar que Colonización no es un ejemplo de administración, eso no se va a poder demostrar. Se necesitan cientos de millones de dólares para solucionar los asentamientos. La regularización necesita un inicio y es lo que pretende hacer el gobierno con estos fondos, sin aumentar impuestos ni adeudamiento.

Diálogo con Cabildo Abierto

La única palabra la tiene el Poder Ejecutivo. No me niego a escuchar opciones que sean sustentables. Lo del FMI no es sustentable. Se pueden encontrar otras alternativas y a eso nos vamos a dedicar.

Caso intendencia de Lavalleja

No suma. Es difícil de explicar que sucedan estas cosas. Uruguay no es un país pobre. Si los recursos fueran bien administrados, podríamos estar mucho mejor. Ejemplos de mala administración hay en muchísimos lugares y lo estamos solucionando. Creo que hay cosas que hay que dar el ejemplo. Estamos tratando de salir de una situación muy comprometida y necesitamos dar el ejemplo. Son cosas que no deberían de pasar. Estaría bueno que se diera a todos un mensaje que esto no va en línea con la política que lleva el gobierno. Son pequeñas cosas que terminan neutralizando un ejemplo mayor. Las autonomías departamentales a veces atentan contra esto. Son cosas que hacen muchísimo ruido. Son cosas que no ayudan, no importa si lo hace el gobierno o la oposición. La carga fiscal de la población es de las más altas del mundo. En el presupuesto nacional, más del 70% es destinado a salarios. El 80% son gastos endógenos y que no se pueden tocar porque ya está destinado a algo. Siete puntos del IVA van directamente a financiar el BPS. Tenemos un problema estructurar enorme y hay que tratar de cambiarlo y cuando se hace, algún interés se toca.

