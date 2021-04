Carlos Camy: "Esta norma aplica a quien con una conducta genere un riesgo efectivo y concreto a la salud humana"

El senador del Partido Nacional planteó los argumentos en los que se basará el oficialismo para sancionar la modificación al artículo 224 del Código Penal y aprobar así la figura de delito de peligro sanitario para quien incumpla las normas sanitarias. Cabildo Abierto presentará otra propuesta y Lacalle Pou expresó que tiene "una visión crítica" sobre esta norma.

Discusión del proyecto

Formalmente el proyecto no ha ingresado a la comisión. El martes ingresará al Senado y ahí la disposición que tenemos es que retorne a la comisión para poder estudiar las propuestas de modificación que se pueden hacer. El proyecto viene con media sanción en diputados y hace nos días Cabildo Abierto planteó algunas modificaciones y tiene dudas sobre si avanzar o no por lo que vamos a escuchar a los representantes de Cabildo para saber por qué este cambio de actitud en lo que se había avanzado y en función de eso se decidirá cómo seguir. Creo que el Ejecutivo y el Ministerio del Interior ha sido destacado en esta pandemia. Distintos países de Europa han tenido enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos. En Uruguay no ha habido ni una persona lesionada por lo que hay confianza ganada para que el Ministerio del Interior pueda actuar para cuidarnos a todos. A mí no me genera dudas. La modificación que se propone del 224 pasa de castigar el daño a la salud humana sino el mal concreto.

Lo que se establece por parte de Cabildo Abierto tiene que ver con la violación a las disposiciones legales. Tenemos que ver en Uruguay existen distintas normas que se establecen sobre bases de definiciones que no han hecho la ley. El fiscal de corte remitió una propuesta y proponía un riesgo de delito a facto. No se establece una conducta abstracta, se establece el riesgo concreto de poner en peligro la salud humana.

El objeto de esta norma es reforzar el castigo a los irresponsables que mediante su conducta pongan en peligro a la población. La ley es una herramienta para que los jueces y fiscales puedan garantizar el cumplimiento de la norma sanitaria. El titular de la acción penal es la Fiscalía. Se supone que la aplicación de la norma de derecho siempre supone razonabilidad. Está pensada para perseguir, por ejemplo, conductas que están vinculadas a la organización de fiestas clandestinas y que hoy la normativa legal no permite que se pueda sancionar. Supone el grado de riesgo sanitario.

Estamos hablando de un riesgo concreto a la salud humana. Caminar solo en la playa no supone un riesgo a la salud. Ha ido evolucionando para todas las comprensiones de la situación y también el análisis de los efectos. Hay que sacarle presión a este tema. Hay derecho de todos los partidos a expresarse y opinar y vamos a escuchar todas las propuestas. Si se cree que realmente no hay garantías, que no se sancione, pero tampoco hay que hacer de este tema una razón de algo final. Es un propósito que tuvo un diputado de para hacer cumplir las acciones para reducir los contagios. Dirigentes de todos los partidos hace un tiempo que están reclamando más medidas. En este tema la oposición ha sido coherente en lo que ha señalado que es pedir más medidas y no votar ninguna y tampoco proponer.

Esto no está dirigido a castigar el ejercicio de la libertad responsable, esto quiere hacer pulir la conducta del irresponsable y resguardar la salud de todos los ciudadanos y de la población. Esta norma estuvo vigente como delito de peligro abstracto por más de 70 años. Una cosa es el delito de peligro abstracto y otra cosa es el delito de peligro concreto. Quien genere una conducta para generar un riesgo efectivo y concreto a la salud humana aplica esta norma. No se plantee esta modificación como algo que escapa de forma absoluta al ordenamiento jurídico. Hay infinita cantidad de temas.

Esto se retomó en la bancada del Partido Nacional. No todos los senadores del PN estaban en principio de acuerdo y se fue discutiendo. Se concluyó que era una propuesta plausible de respaldar. Vamos a evaluar la propuesta de cabildo y de otra que pudiera surgir y evaluaremos las posibilidades.