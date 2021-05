Carlos Cardoso: "La preparación es un desafío logístico y organizacional debido a los casos totales"

El integrante de la coordinadora de mutualistas conversó sobre cómo serán los primeros pasos de la vuelta presencial a las consultas médicas, la estimación de la demora en atender casos atrasados, la situación de pacientes oncológicos y los detalles del cambio pedido por el Ministerio de Salud Pública.

Consultas presenciales

Esto será distinto en varias instituciones porque de este mínimo hay aforos generales, salas de espera y lugares en donde las personas circularán cumpliendo determinados aforos, puede haber más pacientes por hora en algunos lugares que tengan áreas más grande y que permita que eso sea así. Ese es el gran desafío que tenemos. Para las enfermedades que no son urgencias o enfermedades oncológicas o controles de enfermedades crónicas no transmisibles, obviamente que hubo una disminución en las consultas y actividades de las más áreas que una vez que esté bien determinadas hay que reprogramarlas y mirar hacia adelantes en cuanto se va llegar a corregir esta situación.

Estrategia

Personal médico

Disminución

Declaraciones de Leonardo Cipriani a El País

En realidad desconocía esa situación, pero en la misma entrevista le preguntan cuáles son las instituciones cuáles son esas instituciones y él dice que no las va a decir, por lo tanto no puedo opinar no pude averiguar a qué se refería digamos en tipo de patologías, si se refería a camas de CTI, qué características, si eran camas de neurocríticos, no lo puedo saber porque no están especificados. .

Conozco varias licitaciones, excepto para el covid hay una notificación, comunicación y resolución del Ministerio de Salud Pública, que tiene un mes de y medio en el que se establece por parte de los técnicos del ministerio que el costo día de la cama covid sin diálisis es de 68 mil y fracción de pesos diarios en el resto de las actividades propias de estos los valores diarios son menores para otras patologías.

Con respecto a la cuestión de las camas de CTI para covid si hubo comisiones expresas que funcionaron desde fines de diciembre hasta fines de febrero en el Ministerio de Salud Pública para hacer una determinación técnica de los costos de ocupación de la cama.