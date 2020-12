Carlos Lecueder: "En los shoppings no estamos trabajando en un escenario de cierre nuevo"

El empresario hizo referencia a las medidas implementadas en los centros comerciales de cara a las fiestas de fin de año.

Muchos shoppings extendieron su horario con motivo de las Fiestas. La mayoría están abiertos desde las 11 hasta las 21 horas, pero en los días previos a Navidad funcionarán entre las 10 de la mañana y las 23. Esta decisión va a contracorriente de lo que dispuso el gobierno en otros rubros, en los que limitó el funcionamiento o directamente dispuso la suspensión de las actividades hasta el 18 de diciembre.

Medidas anunciadas por el gobierno

El horario sigue siendo de 11 a 21 y pasa a ser de 11 a 22 el jueves y se queda así hasta el 18. Los últimos días previos a las fiestas vamos a hacerlo hasta las 23 horas porque va a venir más gente a los shoppings y así evitar aglomeraciones. Es una medida que tomamos para ayudar a que la gente venga. La experiencia ha sido muy buena. Nos pasamos toda una vida tratando de generar un ambiente agradable. Desde el primero de junio nos cambió la lógica y tenemos que hacerlo en un ambiente agradable y seguro. Con eso no ha ido bien, no ha habido ningún brote en los shopping. Los sistemas de ventilación son muy buenos y es un lugar muy amplio. Esto no significa que no pueda haber una persona contagiada que venga a trabajar al shopping contagiada. Se detecta el caso y se aplican las medidas. El hecho de que son empresas serias y responsables esto es una continuación de la tarea que han hecho siempre. Si se llega a generar algún tipo de aglomeración tenemos que actuar para dispersarla. Hemos trabajado bien. Tenemos menos gente que antes. Hay gente que por la situación económica del país está gastando menos o prefiere comprar en otros lados.

El fin de semana medimos los flujos de público y a medida que se acerca el fin de año va creciendo. Hubo un flujo menor, pero el efecto hasta ahora es bajo. Tenemos diversas formas pero hay una que nos parece más clara. Como el shopping es un lugar grande y si toda esa gente se concentra en un lugar del shopping, en ese lugar se supera el aforo. Allí te invitamos a recorrer y no detenerse. La otra posibilidad es cortar el ingreso que no ha sido frecuente. Va mucho en el sistema de conteo de gente y conteo de automóviles y lo que es la recorrida de la gente en el shopping y así vamos intentando que lo que no debe producirse no se produzca.

Cuando se empezó a volver el GACH y el Gobierno dijo que los shoppings se podían habilitar de nuevo. Se hicieron 400 casos aleatorios que no pasaba nada. Se hicieron más de 800 muestreos en una cantidad de casi 9000 empleados y dio 100 % negativo. En algunos locales no se ha hecho de forma generalizada de nuevo.