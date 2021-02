Carlos Pera: "Nosotros abogamos por la apertura de fronteras"

El vicepresidente de la Cámara de Turismo conversó sobre el nivel de ocupación durante el mes de enero y la reapertura de fronteras.

Acaba de comenzar la primera quincena de febrero y los días más fuertes de la temporada ya quedaron atrás. Las fronteras cerradas determinaron que no pudieran llegar extranjeros a nuestro país, por lo que el verano de 2021 se caracterizó por una fuerte presencia de uruguayos en la mayoría de los balnearios, según han informado las autoridades del Ministerio de Turismo.

Balance del mes de enero

El nivel de Piriápolis me ha llamado gratamente la atención. En las Termas hubo una ocupación del 65 % y en enero y febrero es tradicionalmente es su baja. También estamos trabajando en la informalidad. Hay muchos hoteles y establecimientos que están fuera de los controles, por lo que no tenemos los datos de ellos por estar en esa situación de informalidad. No queremos que se hagan actividades punitivas ni sancionatorias. Queremos que pasen a un estado formal para contar con datos fidedignos porque la informalidad está pegando a los empresarios que están registrados y tienen todo al día.

Apertura de fronteras

Si tengo un pasaporte sanitario que dice que ya recibimos las dos dosis de vacunas asumo que su inmunidad ya está mejor, segundo si el test da negativo y si le hacemos un seguimiento, ¿ por qué no le podría permitir su ingreso a Uruguay? Nosotros abogamos por la apertura de fronteras. Soy consciente de que debemos priorizar la parte sanitaria. Si esa parte sanitaria sigue con la tendencia actual y tenemos certeza de que el porcentaje es bajo de que entran como portadores del virus, nosotros abogamos con que esas perillas de las fronteras sí puedan a estar abiertas, aunque no sea mañana. En ningún momento hablamos de apertura total, pero sí transitar un camino hacia la apertura por un camino seguro. Buquebus instaló un laboratorio en su barco que nada tiene que ver con el transporte para darle un servicio sanitario. No ha habido brotes. No tiene por qué ser ya, pero sí hay que ver los números sanitarios asiduamente.

Como cámara ya presentamos una empresa uruguaya que desarrolló un software que lo llamaron pasaporte sanitario, que yo lo llamaría “pasaporte inmunitario” porque estaba dispuesto a chequear los estudios de PCR. Ese mismo software prevé la parte de las vacunas. Vamos a usar la palabra “pasaporte sanitario” porque es lo que se viene y es lo que los aeropuertos van a exigir para transitar libremente a todas aquellas personas que se hayan vacunado. El pasaporte sanitario o inmunitario tendría que ser un instrumento válido a nivel mundial. O sea, que sea la OMS u otra organización que valide esos pasaportes. Hay una empresa uruguaya que trabajó en este tema que trabajó en este tema y se lo presentó al gobierno. Seguro vamos a un pasaporte y ese es el camino y quizá sea la llave más flexibilización en los distintos países.