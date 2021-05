Carlos Sarli: "Estamos pidiendo alguna exoneración" al sector gastronómico

El integrante del Colectivo Gastronómico explicó el impacto al sector por la pandemia en este 2021 y cuál es el estado de la negociación con la IM para que la comuna evalúe sus pedidos.

Impacto en el sector gastronómico

Se suma el costo de la vereda y tener que calefaccionar a las veredas. Están saliendo a inspeccionar y salen a los lugares. Se trata de respetar las distancias en lo posible en las veredas. A veces no tenemos las herramientas suficientes. Se controla por parte de los establecimientos y por parte de la intendencia.

La situación de ahora nos hizo acordar al principio del año pasado.. Este año frente a este pico no lo pudimos afrontar de la misma manera porque la realidad es totalmente distinta y marzo y abril fue bastante malo y ahora mayo arrancó un poco mejor. El sector es muy amplio y muy variado. Hay zonas o lugares que quizá hayan logrado una mejor facturación. Ciudad Vieja o Centro no tienen facturación prácticamente. En los bares quizá en algún día a la semana le va mejor, pero los fines de semana se ve un poco más de movimiento pero es bastante limitado porque a las 12 ya hay que cerrar.

Apoyos de la IM

Venimos con una facturación a un tercio y con costos fijos pagándolos al 100 %. Estamos pidiendo alguna exoneración. La tasa bromatológica representa entre 80 mil y 100 mil pesos. Estamos pidiendo prorrogar los vencimientos. En el caso de las veredas pedimos poder usar más vereda siempre respetando la circulación y el pasaje de los vecinos. No podemos pagar 40 mil o 50 mil pesos de vereda en esta situación.

La intendencia permite ampliar el espacio al aire libre, pero tiene un costo. En el caso de las personas que no tengan vereda tienen que solicitarla y paga un 50 %, pero tiene que hacer un depósito de 3 meses de adelanto. En este contexto no podemos asumir esta responsabilidad. Pedimos flexibilidad para poder usarla. Se bajó un 50 % a los que ya tenían y a los que no tenían se le vas a cobrar el 50 %, pero el depósito se pide igual para poder usarla. Estamos trabajando para negociar. Tenemos una mesa de trabajo con la intendencia donde hace tres semanas lo pedimos.