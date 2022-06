Carolina Ache sobre TLC: "Está todo terminado, necesitamos que China dé una respuesta; las conversaciones siguen"

El gobierno uruguayo continúa los pasos para concretar la negociación de un tratado de libre comercio con China. Ya fueron enviados los estudios de prefactibilidad anunciados el año pasado y se espera una respuesta desde el país asiático para dar el siguiente paso. Mientras tanto, Uruguay asumirá el próximo mes la presidencia pro témpore del Mercosur.

Recientemente hubo encuentros con las cancillerías de los países vecinos, Argentina y Brasil, en busca de acercar posiciones de cara a los debates pendientes dentro del bloque. Entre otros asuntos, Uruguay pretende una flexibilización para negociar de forma individual con terceros y Brasil una rebaja del arancel externo.

Negociaciones por el TLC con China

En la carta que se recibe por parte de China se manifestó el interés de hacerlo a finales del año pasado. Por el lado chino de consultas internas hubo atraso, pero el intercambio nunca se paró ni se suspendió el diálogo. No se llevó en el tiempo que en un principio se pudo haber dicho y sí, quizá ahí fuera más lento, pero los trabajos siguieron. Ya se logró en esta reunión de la Cumbre de las Américas se llegó a una declaración conjunta y no debemos dejar pasar por desapercibido que se menciona modernizar el bloque. Esa manifestación conjunta es importante. Es fruto de negociaciones que vienen de hace tiempo y significa que las zonas francas van a poder negociar sin arancel.

Hago un balance positivo de los avances concretos que se vienen logrando. El tema de la flexibilización ya está consagrado en el acuerdo. Era uno de los pilares fundamentales de la política exterior. Entendemos que el Mercosur es necesario, pero no se ha avanzado a la velocidad que se hubiese querido o con las concreciones que hubiésemos necesitado. Hace falta una flexibilización y en ese sentido Uruguay ha dado pasos concretos, siempre en diálogo con los socios. La negociación de un acuerdo de factibilidad con China se había conversado.

Flexibilización de aranceles

Cuando se crea el Mercosur, las zonas francas quedan afuera. El acuerdo ahora llega al universo se las zonas francas uruguayas y brasileñas, a las que se puedan llegar a crear y sin un plazo. Es un acuerdo muy bueno y que significa también posibles oportunidades para Uruguay. Se llegó a un acuerdo en el tema arancel. Uruguay y Brasil acordaron una baja del arancel externo común. El plazo tendría que tratarse en el Mercosur.

Creemos que para Uruguay es muy importante esta negociación. No hubo ningún planteamiento en el sentido de frenar o replantear la negociación (fruto de la cercanía de China con Rusia ni luego de las declaraciones de Ope Pasquet). Tuvimos una conversación en el comité. El presidente de la República es acertado. Hay consensos en todo el sistema político. Este gobierno ha sido más proactivo, pero el consenso está en todo el espectro político. Está todo terminado, necesitamos que China dé una respuesta. Una vez que esté el estudio de factibilidad completo, comenzaría la negociación. Las conversaciones siguen, no se han parado. Entendemos que los equipos siguen en contacto y no vemos un enfriamiento.