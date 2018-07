Casaravilla: “La calidad del servicio de UTE es cada vez mejor: las fallas y los cortes de luz son los normales en el sistema”

El presidente de UTE dijo que "hay una gran campaña de desinformación" y que están sorprendidos por las medidas de ocupación y paro del sindicato.

En estos últimos días hablamos de UTE por distintos temas: el apagón por el incendio en una subestación de Montevideo (que fue el 1º de julio y dejó a 45.000 clientes sin luz por varias horas) y por el conflicto de los funcionarios que la semana pasada ocuparon oficinas de la empresa.

En las últimas horas, además, el sindicato advirtió del incremento “en forma notoria y alarmante” de interrupciones de servicio y demora en su restablecimiento.

Abordamos el tema junto a Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE.

Todo sistema eléctrico tiene cortes de energía, pero cada vez son más cortos y menos frecuentes: la calidad del servicio de UTE es cada vez mejor. Este invierno viene más crudo que otros, por lo que la gente está usando más energía: por cada grado que baja, la gente usa un 5 % más de energía. Pero cortes de energía siempre ha habido y siempre hay.

Ahora tuvimos el evento asociado con el incendio, que tuvo más repercusión. Y eso nos dio la oportunidad de ver cómo mejorar nuestra comunicación.

UTE siempre trata de que los cortes sean menos frecuentes y que duren menos. Las fallas que está teniendo el sistema son las normales; en todo caso, ahora las estamos notando más. Yo creía que había que informar luego de que el problema estaba resuelto, pero ahora entendemos que hay que hacerlo mientras surge el problema y también cuando se está resolviendo.

La compensación económica será a unos 2.000 clientes, que estuvieron más de 10 horas sin luz. Es la URSEA la que establece el monto y quiénes deben ser compensados. En marzo estaríamos pagando ese dinero. Los $ 500 son un promedio, porque depende de lo que consume cada uno: andará entre los 400 y los 600 pesos. Para que se reciba plata tiene que existir una afectación grande del servicio. Pero no hay plata que compense el disgusto de la gente por haber tenido un corte de energía. Tenemos total empatía con quienes tuvieron cortes.

Hay una gran campaña de desinformación. El salario de los trabajadores y sus condiciones de trabajo están dados para que tengamos la buena energía que estamos teniendo. El trabajo de UTE pasa por la productividad, el que no entienda eso no entiende el cometido de la empresa. No es verdad que faltan 1.700 funcionarios, pero sí es cierto que trabajamos con varias tercerizaciones.

Hace 25 años que tenemos un convenio laboral en el que están previstas las guardias. Pero no salir a la calle, teniendo el sistema de guardia, aduciendo que tenemos empresas contratadas, algo que siempre fue así… no sé. Hoy por hoy, el servicio eléctrico es un derecho, es la vida de la gente. El servicio es esencial. Me preocupa que el sindicato haya cambiado su actitud. Estamos trabajando en el tema: con la negociación colectiva hemos logrando grandes cosas. Hoy estamos ocupados y preocupados para poder cambiar realidad.

Las inversiones que estamos haciendo son históricas, las condiciones de trabajo son las razonables. Tenemos que trabajar juntos.