CED presentó un nuevo estudio sobre el contrabando

El Centro de Estudios para el Desarrollo presentó un nuevo informe sobre el contrabando fronterizo. El análisis se centró en el consumo de pequeña y mediana escala, un fenómeno histórico en los departamentos que están al lado de Brasil y Argentina. Entre sus resultados, se encontró que solo en 2019 la compra ilegal de bebidas y alimentos implicó un gastos en los hogares uruguayos de U$S 320 millones. También se informó que el Estado mantiene una “pasiva tolerancia”.

Estudio

El estudio se concentra en alimentos y bebidas. No por el dato, sino por otros datos que precisábamos. Todos sabemos que el contrabando minorista abarca mucho más productos. Llega hasta la ferias metropolitanas, hasta los barrios más costeros de Montevideo. Todo eso está cuantificado. Es una primera aproximación y de ponerle número a las cosas.

Conversando con los actores estamos de acuerdo de que es un mínimo. Es un piso. La principal virtud el informe es haber puesto en números el asunto. Un fenómeno muy arraigado no solo en la economía, sino en las culturas locales de la frontera donde tenemos una cosa que está imputada como un delito según la ley, pero que como el Estado y la sociedad la trata nadie anda señalando. Es un fenómeno que está muy poco estudiado y donde el Estado ha estado fracasando en el abordaje de políticas públicas del tema.

Reapertura de fronteras

Ser un país formal tiene un costo y hay que estar dispuesto a pagarlo. Ser un país que tenga buenos niveles de formalidad, de cobertura y sobre todo lo que son los bienes no transables, en esos son los que tenemos la mayor diferencia de precios.

Discutir alternativas de lo que puede ser la promoción de la competencia intramarca. Hay mecanismos de promover las competencias y cambiar algunas regulaciones para que esa misma marca pueda importar varias en casos que no hay exclusividad, en caso de que cambiando algunas normas que podrían un supermercadista del litoral de repente pueda ser un importador haciendo los trámites, las habilitaciones y el traer y generar más competencia. Precisamos una regulación que mejore los funcionamientos de estos mercados y que promueva más la competencia.

Cuando la brecha es chica este fenómeno llega a las fronteras, cuando se agranda llega al territorio nacional. Es imparable. No podemos pensar que esto lo vamos a solucionar con policías en las fronteras.

Reformas

No hay soluciones fáciles en esto. Hay problemas macro país. Uruguay es un país caro. Problema estructural de varias facetas, energía o transporte, por ejemplo. En este caso es un tema de mucha sensibilidad, hay una oportunidad de que hoy el gobierno cumple una serie de norma de darle un oxígeno al comercio, pero no va al fondo del asunto, no atiende al problema que es la diferencia de precios.

Es muy difícil de controlar. Es un tema social. Está en la cultura popular.

La formalidad es un valor, es un diferencial para Uruguay, los buenos niveles de formalidad es un diferencial con la región con el mundo, es parte del capital. Uruguay no va prosperar por ser un país barato, no va ser nuestro modelo de desarrollo creo que de ningún partido político va por ahí. Apostando a la formalidad cómo podemos cambiar algunas regulaciones para mejorar el funcionamiento de los mercados y bajar algunos costos en estos casos con impactos en el bienestar social muy importante.

El supermercado uruguayo tiene una razón para quejarse de que el Estado haga vista gorda a la feria, nadie dice nada y ese producto no tuvo que pasar todo lo que tuvo que pasar el supermercado y que tuvo que pagar.