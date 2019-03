César Vega y el futuro del PERI: “Tenemos que meter gente en el Parlamento para desde ahí intentar el cambio”

Recibimos al candidato presidencial del Partido Ecologista Radical Intransigente para hablar de la contaminación, los agrotóxicos, UPM2 y propuestas de seguridad.

Comenzó el año electoral y los partidos más pequeños se preparan para participar en la competencia. La necesidad de instalar nuevos temas en la agenda parlamentaria, atraer a los desencantados y construir una alternativa a la actual oferta partidaria son algunas de las motivaciones que tienen en común. Uno de los competidores es el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI). Hablamos con su candidato presidencial, César Vega.

Lo que intentamos demostrar es que se pueden hacer verduras sin venenos, con semillas que no sean patentadas, sino de todos los seres humanos. Hay que tratar de enfrentar al sistema, que no quiere que haga semillas de zapallitos.

Ingreso en política

Es desde la política. Salimos mucho a la calle en la época de las dos primeras plantas de celulosa, que iba a ser un problema grave. No somos de salir mucho a la calle, igual. Tenemos que meter gente en el Parlamento para desde ahí intentar el cambio.

Encuentro con Luis Lacalle Pou

Lo de recuperable es para otros delitos. Estamos en contra de la pena de muerte, pero no de la perpetua.

Lo que pasó con Lacalle Pou fue que nos visitó en la chacra y me pareció una persona más simpática. En alguna mínima oportunidad nos encontramos. Tampoco es que tengamos tanta sintonía. Nosotros, como partido pequeño, tenemos que tener el respaldo de partidos grandes. Tenemos un proyecto al momento para presentar: que se prohíban los agrotóxicos. Ya están prohibidos en algunos países europeos.

Cultivo orgánico

Todo alimento se puede producir sin agroquímicos. Es una gran mentira de las corporaciones de que para producir el alimento, necesitamos de esos productos. Sí necesitamos de la maquinaria, con el petróleo para el gasoil. Está demostrado, porque vinieron los chinos a pedir que plantemos soja orgánica y no se podrá recurrir al glifosato ni similares. El zapallito no hay que venderlo más caro por ser orgánico. Hay algunos, como el pollo, que es más caro hacerlo, pero no esas verduras.