Christina Lustemberg: "Uruguay tiene aproximadamente 800.000 niños y casi 60.000 viven por debajo de la línea de pobreza"

La diputada frenteamplista Cristina Lustemberg se reunió días atrás con el presidente Luis Lacalle Pou, para presentarle su proyecto de ley sobre primera infancia. Según manifestó la legisladora a la prensa, el mandatario se mostró “receptivo” y dijo que es importante que este tema sea una política de Estado. Recibimos a la Dra. Cristina Lustemberg.

La reunión con el presidente fue muy buena. Le habíamos hablado el 2 de marzo cuando fue a rendir cuentas por el 2022.

En conjunto con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón hablamos con el de la importancia que entendíamos que tiene este proyecto, él fue receptivo. Paso tiempo y hace 15 días tuvimos una reunión muy positiva.

Primero darle prioridad política al tema, el de la infancia y adolescencia en el Uruguay que es de los más desgarrantes. El Uruguay no es viable en seguridad, en educación, cohesión social, trayectoria educativa si nos se hace una política de estado.

El presidente fue muy receptivo a la situación, hablamos de datos, de números. Esos números son miles de niños que tienen derechos vulnerados con un Estado fragmentado, con recursos insuficientes y que se gestionan mal. A la reunión se incorporó el ministro Martín Lema, también hemos hablado con el presidente del INAU. Los indicadores desde el 2014 en adelante están estancados.

Este proyecto comenzó a fines de 2017, tuvo media sanción en la Comisión en año pre-electoral.

Los niños no votan, dependen de los adultos.

Los resultados se ven muy poquitos a corto plazo y la mayoría a mediano y largo plazo.

Me reuní con el expresidente Sanguinetti y entendió perfectamente el proyecto.

Falta una segunda parte que es votar articulado. La ley tiene 20 artículos, vamos a discutir artículo por artículo

No toca las competencias institucionales, no crea una institucionalidad más, sino que hace lo que uno tenga que hacer.

Lo que estamos haciendo no está dando resultado., se falla porque hay que tener coraje, esto es un ejemplo de reforma del Estado.

Con el frío de hoy, hay 30.000 niños y adolescentes viviendo en situación de emergencia habitacional: piso de tierra, material de chapa o cartón, que da lo mismo dormir afuera que adentro, hay muchos virus respiratorios y gripales y los niños que viven en estas condiciones tienen más probabilidades de enfermar y morirse. Esas familias no tienen trabajo, no acceden a salud mental.

El país invierte casi el 10% del PBI en salud. ¿No es hora de que el sistema de salud tenga una respuesta más a tiempo a las necesidades que tienen los niños?

No puede ser que un niño con 8 años tenga intento de autoeliminación y el prestador de Salud lo resuelva en la emergencia y no tenga continuidad ni equipo de salud mental que lo contenga.

Sería una muy buena señal para la ciudadanía que nos vean a los políticos más que discutir, más que estar en Twitter.

La campaña política arranca desde el primer día.

Para que la gente me reelija tendría que ver trabajando. En este momento tengo claras esperanzas de que por fin los políticos y el sistema político entendimos que en esto hay que legislar porque el país no es viable. No se genera autonomía económica de las mujeres, porque las políticas de infancia no se pueden ver desde la niñología, porque los niños viven en una familia.

Es incompatible que tengamos CAIF de 4 horas cuando los niños y las mujeres precisan esta 8 hs. Si no, las mujeres vamos a seguir teniendo tasas de desempleo.

Uruguay invierte 4 veces menos que los pases desarrollados de su gasto público social dirigido a hogares donde hay niñas, niños y adolescentes.

Uruguay tiene aproximadamente 800.000 niños y casi 60.000 están viviendo por debajo de la línea de pobreza.

Las mujeres de clase trabajadora con un sueldo mínimo, cuando tienen un hijo, muchas de ellas tienen que dejar de trabajar porque no pueden acceder a las licencia sparentales.

Tenemos un Estado fragmentado que no aborda a las familias.

Hay problemas de formalización, muchas tendrían que ser universales.

No hay que contraponer políticas de adultos contra niños.

Uruguay tiene un gasto social pro adulto.

El futuro de los niños siempre es hoy.