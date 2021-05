Cifra demuestra que en los índices de aprobación de los ministros "Salinas es el mejor ministro evaluado"

Hablamos con la directora de la consultora Mariana Pomiés, quien explicó sobre la nueva encuesta realizada en la que demuestra los índices de aprobación de la gestión de los ministros del gobierno de la coalición. También la gestión de los ministros según el voto y la evolución de la gestión en los últimos dos meses.

Jorge Larrañaga

Daniel Salinas

Pablo Mieres

Evaluación de gestión

Azucena Arbeleche y German Cardoso el menos conocido ya que es el más nuevo a nivel de visibilidad, tienen una evaluación buena, pero por debajo del 50 %.

En una situación que no es buena, Salinas tiene que ver mucho con su personalidad, un hombre que tiene una relación muy cercana con la gente, recorre vacunatorios y habla con la gente, y eso la gente la valora. Por más que no sea tu responsabilidad directa la crisis sanitaria, no tendría esa evaluación. Uno ve su evaluación y es muy positiva. Tiene una evaluación muy positiva ante la oposición. Los blancos tienen mejor evaluación que los demás ministros de la coalición. Los votantes de la oposición tienen juicios mucho más negativos, sobre todo en la ministra de Economía. En el caso de Germán Cardoso, el grueso de los votantes de la oposición están en neutro, ni malo ni bueno. Es un balance positivo dentro de los votantes de la oposición.

El ministerio de Economía suele prestar más resistencia, pero llama la atención esta evaluación del ministro Salinas de todos los cuadros políticos. Su gestión tiene una muy buena evaluación.

Sobre Mieres es un ministerio que está en un momento complejo. Mucha gente en seguro de paro, pero sin embargo es muy positivo las evaluaciones de los votantes de la coalición. Está generando conformidad

Heber no lo evaluamos en esta ocasión, habrá que esperar.