Cipriani: "Hoy el país no tiene cómo afrontar" la ley de internación compulsiva

Ante el avance de la vacunación y la estabilización de casos de Covid-19 en el país, el sistema sanitario se prepara para trabajar en la atención post-pandemia. En este sentido, los distintos prestadores de salud están reprogramando cirugías y consultas médicas que fueron postergadas debido a la emergencia sanitaria. Asse puso como prioridad la atención en salud mental y la rehabilitación de pacientes con adiciones, dos temas sobre los que deberá, además, implementar cambios que fueron votados en el Parlamento.

Vacunación a menores de 12 años contra Covid-19

Lo veo positivo. Siempre estamos apoyados en la ciencia. Cada vez que se aplica algo en salud, tiene que estar apoyado en la ciencia. Lo vemos importante en este momento además. Muchos brotes se han dado en niños. Por suerte no hemos tenido casos graves, pero sabemos que los niños son una fuente de transmisión. Una vez que esté aprobado, vemos con muy buenos ojos que se pueda vacunar a los niños. Sigo pensando que esta epidemia no terminó. Tenemos que seguir siendo previsores, sobre todo en ASSE, en seguir atender si llegar a haber otra ola, que no creo que exista. La tercera dosis es efectiva y necesaria. En ASSE tenemos 12 internados y son pacientes con muchas comorbilidades. Esto se para con la vacunación y siguiéndonos ciudadano. La gente tiene que manejar bien el tema de la sintomatología. El tema de apertura de fronteras me tiene tranquilo y no me preocupa porque está pautado.

Atención de Asse durante la epidemia en el país

El total de fallecidos fueron 6080 y los de ASSE son 1204. La mortalidad bruta en el país fue de 1,5. En Asse da 0,97. Esto nos deja tranquilos en cómo la situación actuó y preparó. El equipo de salud se preparó y actuó de la manera que tenía que actuar. Todo en salud se mide con indicadores y números. Las cosas tenemos que estar acostumbradas a medirlas. El nerviosismo de los colectivos médicos que salían a hablar lo entendíamos, pero nunca colapsó. Siempre hicimos investigaciones cuando surge algo así. Acá hay que demostrar transparencias. Nosotros tuvimos saturaciones puntuales como tienen todos los centros y siempre. Es normal. El sistema de salud uruguayo nunca colapsó. Se hizo un esfuerzo muy grande y se aumentaron camas. En Asse hay una cosa muy simple. Si falta un personal, me anulan una cama y el sector se cierra. Con ese aumento de camas, que se fue calculando, es que se llevó adelante. Me recorrí, estando en pandemia, CTI por CTI de Asse y caía sin avisar. Criticaba sí y no me gustó cuando la gente transmitió desconfianza hacia los pacientes. Con la salud tenemos que ser extremadamente sensible. El sistema saturó, no colapsó. Hubo un caso de un fallecimiento en Salto que fue en domicilio, en el cual uno de ellos llevó a una investigación administrativa de sumario a dos profesionales. El que no hubo alteración fue el de Bella Unión. En Salto son cuatro funcionarios que tenemos que se pasó a sumario. Implicó cómo se manejó el proceso en la atención.

Trabajo en salud mental y en adicciones

Hay que trabajar fuerte en salud mental de personas y de personas privadas de libertad. Se está trabajando en conseguir más psiquiatras pagarles como en el medio privado. Estamos teniendo dificultes para encontrar profesionales en el interior. Tenemos que prepararnos también ediliciamente. Vilardebó está “detonado” como dicen los adolescentes . Van a hacer 75 camas en el hospital Pasteur. Luego vengan los del Saint Bois y luego vendrán las de Viladerbó. Hoy el país no tiene cómo afrontar la ley de internación compulsiva. Si sale la ley, hay que prepararnos y faltan centros de rehabilitación. Estamos haciendo el primer centro de desintoxicación de agudos. Adictos a la pasta base tendríamos 17 mil. Si se anotan 2000 no hay dónde atenderlos. Las colonias tienen que tener un reperfilamiento porque la propia ley de salud mental las deja afuera. No podemos dejar afuera a las colonias. No puedo sacar 530 pacientes a la calle. Tenemos tres colonias. Si se puede vender, que sabemos que hay interesados, y que ASSE se quede con esa plata, se invierte en esa propia colonia para hacer este tipo de centros. Se pueden entrar a formar centros. Tenemos los departamentos jurídicos y notariales trabajando en el tema. La gente a veces tiene un muy mal concepto. Tanto la colonia como las funcionarios que atienden, es digno de destacar y el compromiso. 330 funcionarios que les dedican atención a esos pacientes.

Denuncias de irregularidades en el Hospital de Salto

Esas comparecencias al Parlamento, es mentira que nos llaman tantas veces. Todas las veces que nos llaman nosotros concurrimos. Yo a Gallo le tengo mucho respeto y si él no estuviera de diputado, lo hubiera llamado para integrar algún cuadro de trabajo. En Asse estamos cambiando. Él pone como que seguimos haciendo las mismas cuestiones. En Salto hay un tema con los urólogos. Estamos llegando a acuerdo con ellos, lo mismo con traumatología. Apenas nos informamos de eso allí se procedió a una investigación administrativa. La división jurídica tiene que estudiar eso. Enseguida nos comunicamos con la directora y ella nos explicó que se hizo en el año 2017 y que TCA lo observa. Había cuatro médicos. Lo que pasa con el director interino de emergencias no firma los traslados, sino que lo hace la dirección del hospital. La empresa no es de él. Con el Sistema Nacional de Traslados hacemos menos de 300 traslados por fuera. Estamos bajando considerablemente y es una manera de maximizar recursos. En Salto solo se contrata de 20 a 8.

Cuestionamientos a los proceso de interrupción de embarazo en los hospitales