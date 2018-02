Colono que increpó a Vázquez: “Si me sacan de las tierras en las que estoy, me matan. Y eso es lo que quieren hacer”

El productor rural y colono Gabriel Arrieta fue noticia esta semana. Es uno de los productores que confrontó con el presidente Tabaré Vázquez el lunes y le gritó mentiroso. Integra la Mesa de Colonos y anunció que estudia demandar a la Presidencia de la República porque publicaron en la web los problemas judiciales y las deudas que afronta.

El abogado Salle está viendo si vamos a presentar la demanda contra Presidencia. El abogado que tenía se bajó de representarme, se ve que le vino una orden de arriba.

Tomen conciencia del estado en el que estaba el presidente, de la respuesta que me dio, del diálogo que quise mantener. Él estaba fuera de sí y no entendía. ¿Por qué no publican en la página de Presidencia sobre la gente de Fripur, que dejó a unas cuantas familias en la calle, y sobre los negocios de Pluna? Me hubiera gustado que fuera pareja, que no se centraran en un simple paisano.

La señora presidenta del Instituto de Colonización fue desacreditada por el presidente. Ella tendría que presentar la renuncia. Si fuera yo, ya hubiera renunciado. La presidenta vino a Kiyú y delante de mi familia me dijo que me iba a buscar una solución, que yo siguiera acá trabajando tranquilo. Me ofreció fracciones en Canelones, pero yo dije que no, que no podía ir a ese lugar porque me desarraigaba de la zona. Hace diez años que estoy acá, soy un pequeño productor. Lo único que tengo es la palabra: los vecinos me conocen y me prestan insumos, maquinar, etc. Si me sacan de acá, me matan. Y eso es lo que quieren hacer.