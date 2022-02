Conflictos en Europa, Taiwán y Oriente Medio "nos terminan afectando", según politólogo

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en la madrugada de ayer una "operación militar" en Ucrania. Poco después comenzaron los bombardeos en gran parte del país, incluida la capital, Kiev. El Kremlin afirmó que la operación militar lanzada contra Ucrania duraría el tiempo que fuera necesario, en función de sus "resultados" y de su "pertinencia".

En tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió al mundo crear una "coalición anti-Putin" para forzar a Rusia a respetar la paz.

El ataque de Rusia a Ucrania

Estamos en presencia de una situación de guerra. Cuando tú preguntabas sobre las líneas rojas en la entrevista anterior, creo que la línea roja que está trazada es la confrontación de tropas de la OTAN con tropas rusas. Ese es el punto central. Vimos a Biden movilizando tropas hacia Europa. ¿No es mejor que el grueso de esas tropas vayan a Alemania, no a Polonia? ¿Por qué no lo ponen en el primer frente posible de confrontación? Es parte de esta línea roja, que intentaron preservar Estados Unidos y la Unión Soviética durante toda la Guerra Fría. Es la lucha a través de otros. Ahí está el peligro, es improbable que la situación escale. Pero luego que empieza a escalar, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias.

Los motivos del ataque ruso

Hay una movilización de Estonia y Lituania, un temor de confrontación que hace a una situación, las guerras tienen un componente de inestabilidad e incertidumbre muy fuerte. La confrontación directa implicaría una lucha de fuerzas convencionales de una magnitud que no vemos de la Segunda Guerra Mundial. Luego, la utilización de armas hipersónicas o armas nublares tácticas es parte de las dificultades del momento. Ayer mi hijo me mostraba una simulación que mostraba 91 millones de muertos en los primeros 45 minutos de conflagración. El conocimiento no está solo en los expertos ahora. (El presidente de Ucrania sabía que nadie iba a combatir ya que podría derivar en una Tercera Guerra Mundial) O por lo menos un enfrentamiento de una guerra europea de magnitudes muy importantes. Creo que la OTAN y EEUU hubieran sido muy claros que la defensa de los países de la OTAN es un principio de la organización y que no iba a haber una movilización. Pónganse en la cabeza de la presidenta de Taiwán cuando el presidente Ucraniano dice que lo han dejado solo. Quizá no ha estado muy presente, pero ayer hubo tensión, unos vuelos de aviones chinos en territorio de Taiwán. Yo no quiero ser apocalíptico, pero tenemos una guerra en germen, con apoyo de los iraníes y arabia saudita. ¿Qué pasa si mañana incrementa sus apoyos a los yemeníes? Ni que hablar si ingresa Israel en ese conflicto. ¿Estados Unidos, Occidente puede manejar tres frente simultáneamente? No digo que vaya a pasar, pero ojo con una visión eurocéntrica del mundo. Parece que la guerra de Siria despareció. Insisto, pelear en dos frentes simultáneamente es casi imposible para cualquier potencia. Hoy podemos tener situaciones explosivas en Taiwán, en Oriente Medio, en Europa. Por suerte América Latina es una región de paz, pero esos conflictos nos terminaría afectando. Serán semanas, serán meses, pero nos afectan. ¿Cuáles serían las de máximas ocupada Ucrania? Insistir en el retiro de las tropas americanas como mínimo de los países fronterizos y como máximo el retiro liso y llano.

La reacción de las potencias occidentales

(La estrategia de Alemania ha sido involucrarse con Rusia) Con una interdependencia y también con vulnerabilidad creciente. Las reservas europeas estaban en un 31%, Rusia estaba cerrando la canilla para no dejar acumular. Por lo tanto, en seis semanas tenemos problemas de desabastecimiento. Toda una situación de crisis que llevó a que Alemania a que ni siquiera le vendiera armas a Ucrania. Tenemos una situación donde creo que el foco, si tendría que mirar, está más en que está pasando en Washington, en Bruselas y en Beijing. ¿Hasta dónde va a llegar el apoyo chino a Rusia? Hoy las ventas de gas ruso a China se incrementaron sustancialmente. China me parece que es el gran actor que puede bajar los decibeles de esto o ver una oportunidad, debilidad, en hacer de me dejaron solo, así es el mundo hoy, si no tiene un alianza militar estrecha arréglese con los recursos que tiene. Los fuertes hacen lo que quieren y pueden, y los débiles acatan. Empezamos a volver a esa situación.

La situación geopolítica luego de los ataques de Rusia a Ucrania

Yo creo que hay dos escenarios distintos. Uno, es que consolide la zona sur y este rusoparlante, que tome Kiev y destituya el gobierno, se retire y deje un gobierno proruso que puede llevar a una partición de Ucrania. Otra, es que Rusia ocupe a Ucrania, frente a una resistencia muy fuerte. Todo analista en términos geoestratégicos y militares plantea ganar la guerra como que fue muy sencillo Estado Unidos en Irak. Ocupar un país de 46 millones de habitantes requiere un despliegue un militar permanente y un gasto económico y en vidas que hay que ver cómo se sostiene. La pregunta es: ¿los ucranianos van a pelear? Si pelean, ¿de qué lado va a pelear? Estamos es una situación de mucha inestabilidad.

El futuro de Ucrania luego de la invasión rusa

Creo que no hay que ser deterministas. Tenemos una situación anterior que fue la guerra entre Rusia y Finlandia, en la cual el ejército finlandés resistió, perdió una parte de su territorio, pero logró acordar un acuerdo de paz y neutralidad al final. ¿Es una excepción? Probablemente sí. Ahora, no hay duda que es muy difícil enfrentarse a una compañía de tanques. Las armas antitanques británicas que llegaron a Ucrania, ¿las van a usar? Eso implica que quien lo use está en una operación suicida. ¿El ejército ucraniano va a pelear hasta las últimas consecuencias? Vos podes avanzar hacia Kiev, pero lo que queda en el resto, ¿qué está haciendo? Mi sensación es que el presidente de Ucrania no es un líder que genere un seguimiento fuerte en términos de que va a haber un combate encarnizado. ¿Comprendemos la cultura ucraniana a fondo? Tuvieron una decena de millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. En su momento pelearon. Lo que sabemos es que los rusos van a pelear y que sus tropas no son un desfile.

¿Hubo posibilidad de hacer algo diferente para evitar el ataque?

Yo diferenciaría entre EE.UU. y los países europeos. ¿Alemania y Francia, que fueron los países que participaron en los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015, no podrían haber presionado para que el gobierno de Ucrania concretara los acuerdos? Acá la discusión es como la de España con Cataluña. Otro de los acuerdos era declarar la amnistía para las fuerzas prorusas. El presidente ucraniano las catalogó como terroristas y por lo tanto no acepta ducha amnistía. El gobierno ucraniano es muy inexperiente. Creía que contaba con apoyos que se les dijo que no iba a tener y ahora sorprende. Capaz esto hubiera pasado igual, pero me parece que hubiera quedado al desnudo el carácter de expansión geopolítica. El problema es, ¿Francia y Alemania qué hacen? Sancionan económicamente a Ucrania para que ceda autonomía en Donbas, hubiera sido una situación muy difícil de entender a nivel de política. En lugar de frenar a los rusos presiono a los ucranianos. Me parece que falló la diplomacia y la negociación. Han pasado años, no es que meses después. A veces hay cierta lentitud. ¿Cuántas veces se trajo el tema ucraniano desde el 2014 a esta fecha? No era noticia. No había un clamor de arreglar la situación ucraniana.

