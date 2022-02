Congreso de Intendentes retiró propuesta de debatir por la LUC “para que no interfiera en el relacionamiento”, expresó Andrés Lima

El intendente de Salto afirmó que este jueves el Congreso de Intendentes estuvo de acuerdo en priorizar la continuidad del trabajo del congreso y que "se puso sobre la balanza cómo el tema estaba afectando el propio relacionamiento", según expresó el jerarca. "Había cierta fricción entre los intendentes, por lo que lo planteamos con Orsi. El determinante de esta situación ha sido el tema LUC, por lo que valoramos positivamente que se haya dado este paso y que cada intendente siga trabajando a su manera sobre la LUC, pero que eso no interfiera en el congreso".

Por otro lado, los intendentes del Frente Amplio plantearon en esta misma instancia que se prorrogue durante todo este año los jornales solidarios, que crearon 15.000 puestos de trabajo temporales. La idea de los jerarcas era que la financiación siguiera correspondiéndole al gobierno nacional, aunque Lima afirmó que "hay propuestas de que las intendencias contribuyan al programa". Además, en la agenda del congreso estuvo también la discusión en torno a la unificación de los valores de las multas, que está en carpeta de los intendentes desde hace cinco años.

Está claro que la ministra dijo números interesantes. El programa en las condiciones actuales tiene un costo de 26 millones de dólares. En el paquete de los 400 millones, no significaría un gran cambio. Hay propuestas de que las intendencias contribuyan al programa. Las intendencias no disponemos de los recursos para mantener los 15 mil jornales, podría ser con algunos. Ha contribuido mucho a la gestión y desde lo social les da la posibilidad a unas cuantas familias uruguayas.

Hubo un planteo en el plenario y se habló sobre el debate. Vidalin hizo un planteo de retirar la propuesta de debatir porque se evaluó que en los últimos tiempos el clima de trabajo no era el mejor. La LUC no debe ser un elemento que interfiera en el trabajo del congreso. Se puso sobre la balanza cómo el tema estaba afectando el propio relacionamiento. Creo que es una buena señal. Se priorizó trabajar de la misma manera que venimos haciendo y que la LUC no interfiera en el trabajo que venimos haciendo. Tenemos que ponernos de acuerdo.

Se están utilizado expresiones que no estaban presentes en instancias similares en el pasado. Han sucedido actos de vandalismo en los departamentos. Ha habido cruces. Hemos escuchado la palabra “mentir” permanentemente. Eso no contribuye a al debate que se merece la gente.

Creo que a veces atribuir intenciones no contribuye a un debate sano. Eso lo veíamos en el propio congreso. Por eso planteamos que tiene que darse una campaña en otros términos y evitar que a medida que los días se acercan, vaya creciendo el acaloramiento. La LUC y la discusión no solo es la discusión de los 135 artículos. Estoy convencido (de que es una elección de medio término). Hay temas que exceden la propia LUC. En lo personal estoy convencido de que va a ser una elección en donde quienes están de acuerdo o valoran positivamente la gestión del gobierno, seguramente están más dispuestos a votar por el No y quienes no están tan de acuerdo votarán por el Sí.

Las encuestas muestran un alto porcentaje de indecisos. En algunos casos superan el 30%. En ese nivel de desconocimiento el gran desafío es contarla. El voto va a depender con la simpatía o no simpatía que tengan con el gobierno.