Conrado Ramos sobre los cambios en las remuneraciones estatales: "Se trata de devolverle el prestigio al funcionario público"

El director de la Oficina del Servicio Civil comentó de qué trata la propuesta para cambiar el sistema de remuneraciones estatales y por qué considera necesario e importante realizarlo.

El gobierno actual quiere forjar una carrera administrativa más transparente y eficiente. La idea de las autoridades es terminar con los escalafones en la administración pública, que se suman a las compensaciones en los sueldos, que llevan a grandes asimetrías en las remuneraciones. La ley de Presupuesto es el puntapié de esta reforma y la Oficina Nacional del Servicio Civil la encargada de llevarla a cabo.

Cómo se hará el proceso

Cambios

Es una reforma muy transformadora y hay que tener mucha decisión política para llevarla a cabo. Se podrían hacer cambios de maquillaje, pero no se hace esto de saber qué hace cada funcionario y las remuneraciones. También pasa al revés. Ocupaciones que no están bien remuneradas. Toda reforma de este tipo tiene un costo. Lo previmos en la Ley de Presupuesto. Hay una parte del ahorro que va a abatir el déficit fiscal.

Cargos de confianza

Es un tema complejo. Lo que entendemos como cargos de confianza es una figura que se llama “Q” y es un número determinado que por lo general son los directores, gerentes generales. Si no se crean por ley, esos cargos no pueden estar. Hay proyectos que tienen dos veces más dinero que su ministerio de repente. El tema es cómo uso esos adscriptos o incluso los cargos “Q”. Se pretende primero identificarlos. El cargo "P" es el cargo que se crea constitucionalmente y es el cargo político. Los adscriptos se publican anualmente. Era información que se mandaba al Parlamento.

Licencias médicas

Hay un abuso de las certificaciones médicas. Antes no se hablaba de este tema. Empezamos a producir datos para que la ciudadanía pueda saber si hay algo que está funcionando mal. El artículo consistía en cambiar el sistema de incentivos. En el sector privado sí hay descuentos, pero en el público no y eso nos parece una inequidad. Hay personas que hay años que no van a trabajar y nunca se llamó a la Junta médica. Los datos que elaboramos indican que había más de 20 mil personas que no iban a trabajar en dos años. En Anep once mil eran los certificados. Robert Silva está trabajando fuertemente en esta materia.

Pases en comisión

Que no se den en personas que no son estatales. Son empleados de los privados a ser tratados como públicos. Hay afectación de intereses. No hubo argumentos. Todos los partidos tienen estos casos. En la discusión no hubo mayores objeciones. Desde la oposición sí hubo, pero no llegué a comprender los argumentos. No es jurídicamente correcto, aunque es legal. Hay apoyo del Presidente en hacer esto.