Continúa el debate por ollas: "Lo que antes eran presuntas irregularidades, hoy lo son", afirmó el MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social presentó días atrás una denuncia contra la Coordinadora Popular y Solidaria, a quien acusó de “inflar los números” de alimento demandado por las ollas populares que funcionan en los barrios. El asunto está siendo investigado en la Fiscalía de Flagrancia y según las autoridades, hay pruebas testimoniales y documentales sobre que 68 ollas que fueron incluidas en la lista de la Coordinadora no estaban funcionando al momento de que el Mides realizó la investigación administrativa.

Empezamos a encontrar inconsistencias y se resuelve medida como retirar el apoyo. Además, detectamos hechos con apariencia sospechosa. Fuimos cuidadosos en nombrar. Se tienen que hacer de acuerdo a derecho. Hoy estamos en condiciones de afirmar que lo que antes eran presuntas irregularidades, hoy son irregularidades. Hubo visitas in situ. Se agregaron fotografías, se agregó prueba documental. Se llegó a una serie de contrataciones que son irrefutables. Es objetivo. Se declararon más ollas de las que existían, más formas de funcionamiento de las que había, más platos de los que se servían. La gente se sentía coaccionada porque se les pedía que vaya a encuentros de la olla en donde hablaban de temas políticos.

Se dejó entrever una cierta liviandad del ministerio y acá está todo documentado. Se está jugando con la alimentación de la gente. Se hizo una afirmación gravísima en base a no sabemos qué. El INDA tiene todo el plan para poder suplantar las ollas.

El MIDES entregó 232 millones de pesos en apoyo a ollas y merenderos a través de Uruguay Adelante. La CPS fue un intermediario que en ciertas ocasiones presentó listado de ollas y merenderos y ahí se les dio una cantidad determinada de insumos. En base a ese listado se pretendió generar una sensación de alarma respecto al hambre de los uruguayos.

Se quiso instalar un relato falso sobre la alimentación que hay que no tener vergüenza para hacerlo. Desde el ministerio estamos cumpliendo nuestro trabajo y asegurar que el alimento llegue a donde tiene que llegar. No podemos dejar por alto esto.

Se habla mucho de la independencia de la CPS pero es la misma coordinadora que juntaba firmas contra la LUC.

El ministerio no interrumpió en ningún momento el apoyo a las ollas, incluso las que estaban vinculadas a la coordinadora y funcionan correctamente.

Hay hechos con apariencia delictiva. No es contra las ollas ni la CPS. Para nosotros la olla no es un fin en sí mismo. El Mides se planta y dice lo que tiene que decir, pero lo dice con pruebas. Quien quiso instalar el relato del hambre, no tienen la espalda y fueron meras declaraciones en la opinión pública.