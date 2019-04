Convenio colectivo del sector doméstico: se definió el ajuste salarial, pero no las categorías que reclaman las trabajadoras

"Los empleadores en ninguna de las 16 reuniones que tuvimos tuvieron ánimo de negociación real", apuntaron desde el sindicato.

La Liga de Amas de Casa y el Sindicato Único de las Trabajadoras Domésticas se reunieron en el Ministerio de Trabajo para cerrar el acuerdo salarial por los próximos dos años.

La negociación se encontraba trabada ya que la patronal se negaba a la categorización del sector e incluyó dentro del convenio una cláusula por el cual se establece que no es obligatorio el pago del boleto. El sindicato de trabajadoras aclaró que en esta actual ronda no se pidió una mejora salarial sino ajustarse al 7,5 % determinado por el Gobierno. Además, el tema de las categorías no tuvo acuerdo.

Abordamos el tema junto a Yaneth Mazzoleni del Sindicato Único de las Trabajadoras Domésticas.