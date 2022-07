Correctivo salarial por inflación y negociaciones en el sector privado

El gobierno recomendó al sector privado que, si tenían correctivos previstos para julio del 2023, los adelantaran en la negociación salarial este año. En las 80 rondas privadas de negociación, la mitad aproximadamente lograron acuerdos para este año. Desde el Pit-Cnt se dice que estos acuerdos no han sido suficientes. Para analizar la situación, hablamos con Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte.

Para ponerlo en contexto, tiene que ver con el desarrollo de la novena ronda del consejo de salario en el sector privado, que comenzó a mediados del año pasado. Allí los lineamientos del Poder Ejecutivo establecían que los correctivos por inflación fueran al final de esos acuerdos, o sea, a mediadados del 2023. Nosotros en su momento fuimos críticos con esa orientación porque entendíamos que era importante que los correctivos fueran anuales, para proteger el poder de compra del salario, en caso de que la inflación subiera, que fue lo que terminó ocurriendo. En ese contexto es que se da esta recomendación del Poder Ejecutivo de que los sectores que no habían acordado entre las partes sus correctivos anuales, que fueron estas 80 mesas, tuvieran la posibilidad de adelantarlo al 30 de julio del 2022. Más o menos la mitad, efectivamente, de estas mesas acordaron algún tipo de adelanto, y la otra mitad no. O sea esa otra mitad va a estar teniendo una pérdida de salario real en este año móvil, más allá de que se supone que iba a comenzar la recuperación del salario real. Se va a configurar una pérdida porque la inflación superó las expectativas, incluso los porcentajes de recuperación que estaban asignados en esos grupos van a tener un correctivo importante dentro de un año, que va a ser la diferencia de dos años de inflación acumulada con los porcentajes de inflación en el salario otorgado que son mucho más bajo. En el caso de las mesas que sí acordaron algún adelanto, ahí la puntualización que nos gustaría hacer es que una parte de esas mesas efectivamente acordaron lo que llamamos un correctivo puro. O sea, que se compare la inflación del año con la proyección de inflación que se da en los ajustes. Dar esa diferencia, que con el dato del IPC que alió ayer justamente, sabemos que esa diferencia va a ser de 3,52%. En ese caso, esos sectores no tendrían pérdida de salario real en este año. Pero después hay algunos sectores que acordaron adelantos pero no el total del correctivo. Por ejemplo, un adelanto a cuenta del 2% y lo que falta dejarlo para el correctivo final, tal cual estaba en el acuerdo original. Y otros grupos, que no son pocos, lo que acordaron fue darlo en varias partes; en dos o tres. Algunos acordaron que se ese correctivo de 3,5 que se debería dar ahora para evitar la pérdida de salario real otorgar un 1% ahora, un 1% en enero y lo que falta dejarlo para el final del acuerdo. En el caso que no se dé el correctivo entero, se va a dar una pérdida del salario en este año móvil (junio 2021 - junio 2022) que recién se va a recuperar a mediados del año que viene.

¿Qué porcentaje de los acuerdos representan esta situación?

Nosotros hicimos un relevamiento donde no están los 41 que habrían acordado algún tipo de adelanto porque no están todos los informes colgados en la web. Hicimos un relevamiento de 28, que son los que están en la web, y son menos de la mitad; unos 12 o 13 que tienen el correctivo completo, y después un poco más de la mitad que tienen estas distintas formas que, obviamente s mejor que nada, porque permite mitigar un poco la pérdida pero no aseguran no tener pérdida en este primer año. Que era el primer año de recuperación de salario, de acuerdo a los propios criterios del Poder Ejecutivo porque la pérdida grande fue entre junio del 2020 y junio del 2021, que fue en el entorno del 4 y algo por ciento.

¿Cuántas personas están incluidas en este grupo de 12 o 13 que tienen el correctivo total?

Es un poco más que la mitad, porque ahí hay algunos grupos importantes como los rurales. Tienen una situación económica muy favorable evidentemente. Aunque eso, desde nuestro punto de vista es insuficiente, porque son sectores que están teniendo una recuperación muy por encima de los niveles antes de la pandemia y los salarios aún están por debajo. Estamos hablando de un correctivo que recupera un 1,6 de forma progresiva en estos dos años de salario real, mientras que los trabajadores rurales tuvieron una pérdida de más del 4% en la ronda puente.

En los tres tipos de acuerdos que hay, ¿ustedes notan una correlación entre cómo le ha ido al sector o no?

Es una muestra que no refleja el total del sector privado. Son 80 mesas, esto es un 1/3 de esas mesas. En general existe una correlación; en el sector rural es bastante claro, más allá que se puede interpretar que puede haber una cuestión política. Es un sector que le está yendo muy bien, lo precios internacionales de los productos agrarios están a niveles muy favorables. Son sectores que no han parado en la pandemia, por la naturaleza de su actividad, más allá de algunas complicaciones en la exportación. Era bastante difícil para ellos argumentar el no de este aumento. Después hay sectores que puedan tener dificultades, sectores pequeños de los comercios, de los servicios, que no lo hayan dado. Y también en la novena ronda en su conjunto viendo el panorama más grande de sectores, siempre hay una correlación entre la situación del sector (…), por ejemplo, la industria frigorífica tuvo la pérdida salarial en la ronda puente pero después, siendo un sector que le está yendo bien lograron una recuperación ya establecida de esa pérdida en dos años. En otros casos no es tan directo. Nosotros vemos que a nivel macro, la foto completa del sector privado, hay un desfasaje entre el ritmo de recuperación de la economía y distintos indicadores que reflejan la rentabilidad de los sectores empresariales a nivel privado y el ritmo de recuperación del salario, que es más lento. Nosotros planteamos una visión crítica a nivel macro de que las ganancias empresariales y la propia producción de valor están creciendo mucho más rápido que la parte que ser logra apropiar los trabajadores de ese valor.

¿Creen que el gobierno debió laudar en esos casos?

Eso creo que es complejo porque hay acuerdos que estaban vigentes y es difícil en un acuerdo de partes que después el gobierno haya planteado una votación para el adelanto de un correctivo que sería una parte de ese acuerdo. Nosotros vamos más bien a cuáles son los lineamientos generales de la política salarial, sobre todo en la novena ronda que es donde fuimos más críticos, que se veía muy claramente desde nuestro punto de vista que el ritmo de recuperación del salario, incluso esto de que los correctivos no fueran anuales, iban a generar que efectivamente el salario se recuperara mucho más lento que lo que se iba a estar recuperando la economía. Creemos, modestamente, que este año que ha transcurrido, desde mediados del año pasado hasta ahora, es un poco lo que se ve. Incluso si uno mira las proyecciones del gobierno ya en 2022, con el crecimiento de la economía, va a estar en un 2 y pico o 3% de crecimiento, por encima de lo que era la economía antes de la pandemia y el salario va a seguir por debajo. Es una dificultad que el gobierno no ha atendido suficiente desde la política económica; la distribución de los frutos del crecimiento, se ha centrado en que la economía se recupere en términos de producción lo cual es importantísimo porque es de donde hay para repartir. Pero el reparto no es justo.

¿Qué lectura hacen de los que no lograron el acuerdo?

A veces las propias empresas acceden a dar algún adelanto es termina ordenando las cuentas, no teniendo que dar un ajuste tan grande después más allá que uno después lo mira desde una perspectiva puramente económica siempre a las empresas lo que le conviene es postergar lo más posible cualquier tipo de ajuste. Muchas veces entran otros elementos en el razonamiento, pero efectivamente, siempre en los acuerdos que no tengan el correctivo ahora, dentro de un año va a haber un correctivo de inflación que va a estar en el entorno de 6%; porque tuvimos uno de 3% ahora, y la diferencia de porcentaje de ajusto con el año que viene y las inflación, aun suponiendo que baje un poco, a los niveles que está ahora, va a ser mayor en esos ajustes, un correctivo muy importante en junio del 2023, que se adiciona al ajuste salarial que va a haber para seguir recuperando ese salario perdido. Se puede dar esa complejidad, más allá que es algo que se debe de antes, pero eso puede generar alguna complicación en la negociación. Porque es difícil empezar a negociar el salario cuando ya tenés un ajuste por correctivo del 6%, incluso para los trabajadores porque capaz que necesitan un 4% por la inflación, más el 6% del correctivo, estamos hablando de un 10%. Que parece muy grande pero después en términos reales no lo es tanto; es devolver la inflación que se perdió antes y adelantar la recuperación. Estamos hablando de una recuperación de que el salario llegue en el 2025 a nivel que tenía en 2019, que eso es muy difícil, salvo algún sector que lo consiga en la negociación. Estamos hablando de recuperar, no de crecimiento.

¿Puede pasar que ese aumento de golpe pueda resultar en despidos?

Evidentemente puede haber elementos de contradicción tanto entre empleo y salario, como entre salario e inflación, esto de que el salario también genera inflación. Pero esa contradicción se da de manera manifiesta cuando la economía no crece, o cuando está creciendo muy poco. Si la economía crece pero un 1%, y los salarios crecen más del 1%, eso se puede traducir o en inflación o que se perjudique el empleo. Eso no es lo que está ocurriendo ahora, porque ahora tenemos una economía que está creciendo, tasas del 4% en el 2021, en 2022 se espera un 4,8%. Entonces la masa salarial, sin hablar del reparto de la torta, podría crecer al 4,8, o sea, al mismo que crece la economía, manteniendo la participación del capital y del trabajo en el reparto. Y no es lo que está ocurriendo porque el empleo está creciendo pro menos de esa cifra y el salario está a la baja.

Los sectores que no han tenido crecimiento estos meses

En estos sectores, no tenemos una crítica hacia esos sindicatos, al revés, a mí me a tocado participar en algunas de estas negociaciones y si la patronal ofrece un 1% ahora y 1%, y es eso o nada, obviamente que nuestra recomendación fue que lo agarren, y muchas veces pasa que los trabajadores sabe que capaz que no hay margen para más que eso. Nosotros vemos a nivel macro porque es un análisis que tenemos que hacer, después efectivamente en cada sector las realidades son distintas. Hay sectores que les está yendo peor que el promedio, pero también hay sectores que les está yendo mucho mejor que el promedio. La crítica es más a los lineamiento del Poder Ejecutivo para el tema salarial que a los sindicatos que acodaron cosas que en la trayectoria lo terminamos viendo como insuficiente pero es lo único que se podía conseguir. Siempre firmar un aumento es mejor que postergarlo para después. Nosotros siempre vemos que los trabajadores de esos sectores tienen dificultades y los trabajadores son los que mejor lo conocen y acceden a discutir beneficios y ajustes salariales cuando perciben que las empresas tienen dificultades y eso peligra el empleo.

¿Se tienen en cuenta otras variables para la negociación, como la productividad?