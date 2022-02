Cossia hacia productores rurales: "Todo lo que nos reclamaban a nosotros es tan irracional"

La semana pasada productores rurales exhibieron ovejas muertas y moribundas en la Plaza Independencia, en reclamo a la problemática de las jaurías de perros que atacaban a los animales. Esta situación de sufrimiento animal fue “la gota que derramó el vaso” para el director del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Gastón Cossia, que renunció al cargo el martes pasado.

La Federación Rural ya había manifestado su disconformidad con Cossia en diciembre de 2021, pidiendo al Poder Ejecutivo su destitución "entendiendo que su perfil y desempeño no han satisfecho las expectativas del cargo". Incluso el mismo Cossia ya había puesto a disposición su cargo en agosto de 2021.

Trabajos con jaurías y concientización sobre tenencia responsable

La situación venía siendo compleja. Hay cosas uy buenas como el Instituto de Bienestar Animal. La oposición no lo votó, pero pide reconsideración y dio su apoyo al instituto. Sus programas son muy concretos. Programas de control de nacimientos de perros y gatos. Creación de un sistema de albergues. El Estado va a destinar 120 millones de pesos en castrar perros. Quien esté al frente de esa política tiene que saber cómo hacerlo. Van a colocar 250 mil chips por año y gratis. Tenemos que trabajar en tenencia responsable. El director debe enviar su mensaje a los tenedores de perros. Yo estoy al servicio de los productores rurales, de los niños que los muerden. Si el mensaje es que hay que matarlos, los tenedores jamás me van a hacer caso. Somos los primeros en reclamar el derecho de los productores a reclamar esto. Es un reclamo concreto que viene de hace años. Si hubiéramos colocado chips antes, este problema no lo tendríamos. Lo que no entiende el productor es que este es un programa de mediano plazo. No creen que esto solucione su problema. Lo que ellos proponen no está al alcance de lo que se puede hacer. Yo estoy inhibido.

Movilización de productores rurales en Plaza Independencia

Uruguay tiene que proteger su estado sanitario. ¿Cómo vamos a traer 200 km animales muertos y otros agonizantes? Hay que proteger también el bien común. ¿Qué se quiere demostrar con eso? Eso es una barbarie. No lo digo porque me pase a mí. Lo digo por los cientos de personas que me llamaron llorando. El director no puede profundizar en esa brecha. El gran avance que hemos tenido en este tiempo ha sido en la identificación canina, esterilización. Cuando el presidente me designa busca la comunión entre los defensores de animales y los productores rurales. No se logró. Premié a los bomberos que salvaron a los tres perros en el incendio esa semana. Los productores estaban enfurecidos porque el director había enviado un reconocimiento a los bomberos. Lo hago porque si estaban dispuestos a salvar esos perros, ¡lo que harían por una vida humana! Fue irracional lo de los productores. No pensaron lo que hacían.

Intercambio con los productores rurales