Crysol: "Hay gente que está presa y sabe toda la verdad"

El ministro de Defensa, Javier García, aseguró que en Uruguay no hay presos políticos, luego que el presidente Luis Lacalle Pou recibiera en la Residencia de Suárez y Reyes a familiares de reclusos que están en Domingo Arena y Coraceros. La recepción de esta organización por parte de Lacalle Pou generó la reacción de otros grupos, como Crysol –asociación de expresos políticos– que recordó que nunca fueron recibidos y que no han obtenido respuesta a dos cartas que le enviaron el año pasado, según informó Búsqueda el jueves.

Como todo compañero que muere siempre es una pérdida dolorosa. Dentro de los lugares que ocupó, hizo lo que pudo. Nosotros lo sentimos porque era un compañero luchador y feliz. Es lo que sentimos.

Trabajando en la institución, estamos acostumbrados a que todas las semanas uno o dos compañeros fallezcan. En el caso de Bonomi fue un compañero de la casa. Siempre fue un asesor permanente de la institución, más allá de que no siempre esté de acuerdo. Era una gran persona y nos dolió mucho. Fue una persona que contribuyó a la actividad democrática.

Delitos de lesa humanidad

A medida que van pasando los años, los participantes directos van falleciendo. Marco muy fuerte a la sociedad uruguaya, eso es indudable desde todos los planos. Las derivaciones siguen estando arriba de la mesa. Hay sectores que están descontentos y molestos porque están siendo juzgados. Nos parece bien que protesten. Son delitos que por su propia naturaleza son graves, en primer lugar porque fueron cometidos por ciudadanos que tenían la obligación de impedir que eso ocurriera. En segundo lugar, por la gravedad intrínseca. Se habla de tortura, violaciones, abusos sexuales, secuestros, asesinatos, desaparición forzada de decenas de uruguayos, tanto dentro como fuera del país. Las Naciones Unidas los califican como crímenes de lesa humanidad, porque no fueron hechos puntuales y esporádicos, fueron crímenes masivos, sistemáticos y generalizados sobre una población civil. Eso es así desde el Tribunal de Núremberg. Los cometieron ciudadanos que debían conocer las leyes e impedir que ocurrieran, por eso son gravísimos de los delitos, no se pueden amnistiar, no se extinguen con el paso del tiempo, esa es la realidad y todas esas personas han sido juzgadas por un poder independiente. Hubo procesamientos y posteriormente se revieron los fallos. Por eso es inaplicable la amnistía o que se conceda la prisión domiciliaria en carácter compulsivo para esas personas.

Palabras de Javier García: “En Uruguay hoy no hay presos políticos”

Decir que hoy hay presos políticos es un atentado a la democracia. Acá no hay ningún conflicto como para decir que hay presos políticos. Esto no se va terminar hasta tanto que haya un familiar, un nieto o un bisnieto. Ustedes sabrán que hasta muy hace poco tiempo en España, una bisnieta buscando a su bisabuelo encontró sus huesos. Más allá de todos los familiares que han tomado esta causa, mientras haya estudiantes, jóvenes que tomen esto, esto no se termina. Cada cuartel fue una cárcel. Lo estamos diciendo nosotros que lo vivimos. Nadie está inventando nada. Yo lo viví y pasé por 5 cuarteles, de esos cinco todos fueron responsables y lo siguen siendo de aquel momento. A nuestros desaparecidos los vamos a pelear hasta lo último, hasta que aparezcan los 198. Acá hubo mujeres embarazadas que perdimos el embarazo, mujeres embarazadas que parieron en cuarteles o en cárceles, mujeres embarazadas que las hicieron desaparecer, las mataron y les robaron los niños. Están los hijos de los presos que hoy están vivos y pueden traer este cuento y qué fue lo que pasaron. Fueron manoseadas y violadas. Eso no se puede negar. Cuando se dice que acá se termina, acá no se termina nada, acá faltan 198 desaparecidos. Hay gente que está presa y que sabe toda la verdad. Estaban en el momento que pasó lo que yo estoy contando. Como uno puede terminar si todavía faltan nuestras compañeras y compañeros. Hubo gente fusilada. Esto no se va terminar hasta tanto del Estado se dé la solución y que los responsables hablen y digan la verdad de lo que pasó en este país. Se nos quieren poner en contra de las nuevas generaciones del ejército, y nosotros con ellos no tenemos nada que ver. Se hizo la denuncia de todas las compañeras violadas. De civiles y militares. ¿Saben cuántos están presos por eso? Solo tres. Ninguno está por delitos de lesa humanidad ni violación. Son 50 los que están citados, en cambio ninguno está preso por lo que ha hecho. Muchos de ellos saben nombres y están en Domingo Arena.

Justicia

La justicia de este país es lenta. La justicia tiene que garantizar todas las prerrogativas de un sistema garantista. No se pretende a linchar a nadie. Han recurrido permanentemente a instancias dilatorias, a veces con el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia que han enlentenzido todos los procesos. Esa es la realidad. Lo que ocurría durante la dictadura que éramos todos culpables hasta que demostráramos en el tacho la inocencia, acá son inocentes y se los presume. Se pretende que la fiscalía haga de defensor de los criminales de Estado. Acá hay un puñado de torturadores o presuntos torturadores y asesinos, pero en Argentina y Chile han llegado a mil. Le rendimos homenaje a decenas y centenares de compañeros que han ido de testimoniar y codearse con sus propios torturadores para que se iniciaran causas judiciales. Le rendimos homenaje a todas las compañeras por el valor y coraje de tener que asumir frente a la sociedad que la inmensa mayoría sufrieron abusos sexuales. No es un garrotazo, son semanas, días y meses. Uruguay no fue observado por las Naciones Unidas porque haya ido un mal tratamiento de los militares condenados. Las observaciones que tiene Uruguay es por la falta de Justicia con respecto al pasado reciente y las insuficiencias de la ley de reparatoria que se han aprobado.

Fallos revertidos

En cada de una de estas instancias siempre hubo actas militares de que mulano y fulano estaban interrogando a mengano cuando murió. Hay autopsia que murió por lesiones gravísimas, hay pruebas que lo vinculan con el hecho. En otros casos hay responsabilidad institucional, porque si en un cuartel muere una persona, el responsable es el general, y si no está es el segundo. La justicia militar no imparte justicia. Los jueces son parte de las fuerzas armadas en operaciones. Lo dijo Bolentini en la Asamblea General. En este país hay democracia gracias a la gentiliza y heroísmo de los trabajadores y todos aquellos que entre cosas estuvieron presos. Somos los sobrevivientes del terrorismo del Estado. Después de una larga causa, los mecanismos internacionales son lentos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado uruguayo por el asesinato de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio. Tres compañeras que fueron fusiladas en un allanamiento en abril de 1974 y también por la desaparición forzada Óscar Tassino y Eduardo González.En función de eso hay una condena del Estado uruguayo por lo cual se lo mandata a seguir investigando y encontrar los restos, a que siga adelante con la causa. Se condena al Estado uruguayo a pedir disculpas oficiales, pagar las indemnizaciones que corresponden y fortalecer la fiscalía. Lo importante es que sean condenados porque le hace bien a la sociedad uruguaya repudia los crimines de Estado. Nunca más terrorismo de Estado porque la sociedad uruguaya no lo tolera.

Vamos a tratar de creer que es así, tendría que hablar con los familiares de desaparecidos, Gilberto Vázquez dijo una cosa públicamente, “yo asesiné, torturé, los molí a palo, los mandé para arriba y estoy orgulloso de lo que hice”. Una afirmación que lo dijo después de salir. Estaba con 28 homicidios. Nosotros salimos a buscar pruebas, desde el Estado y el Poder Judicial no se salió a buscar pruebas. Hasta el día de hoy salimos nosotros. Esto que estoy hablando lo viví. Yo perdí a mi hijo en la tortura. A mí me pasearon por todo. Se cuentan pocas cosas en este país. Hubo muchos rehenes. Se habla muy poco de las mujeres. En una cárcel de mujeres hacía con nosotros lo que querían. Hay 50 que están llamados a declarar, pero son 100 denunciados. Quería decir esto porque se habla poco de esta situación de las mujeres. Desde que nos apresaban, nosotras estábamos desnudas. Hacían lo que querían. Aquel oficial que nos apresaba se sentía dueño de nuestro cuerpo. Son pocos los programas a donde nos llaman a las mujeres para contar la historia. La tortura no se terminó solo en los cuarteles, también había tortura psicológica, muchas enloquecieron y otras se suicidaron dentro de la cárcel. Poder decir esto y que me da mucho dolor, no solo por mí, por mi hija, mis nietos y todos los compañeros que están escuchando esto, tener que volver a decir lo que todo el pueblo uruguayo tendría que saberlo. Poco se habla de las rehenes que entre ellas estaba la hija de Michelini.

Es buena hacer la precisión. Así como en otros países que la desaparición forzada y fusilamiento, acá en Uruguay las fuerzas Armadas que la prisión prolongada, tortura y la detención masiva iba ser la metodología deliberadamente seleccionada. Lo empezaron aprontar en los primeros meses de 1972. Se venía previendo esta ofensiva que se iba a llevar adelante. Siempre hubo una coordinación represiva, antes, durante y después, como lo ha afirmado de reciente aparición. Hubo un plan de exterminio, en el Plan Cóndor, en el que las Fuerzas Armadas actuaron. Muchos uruguayos desparecidos, se operó en Chile y Bolivia. Está demostrado. Uruguay volverá a ser condenado por las causas de las compañeras. No puede ser que haya una perspectiva de género cuando hay denuncias tan graves. Estamos hablando de torturas y junto con ellas, los abusos sexuales.

Autocrítica

Nosotros como colectivo representamos a las organizaciones. Grysol es la asociación de las expresas políticas y los expresos políticos. Tenemos expresos políticos en todo el sistema político, incluso con cargos parlamentarios o de gobierno. Creo que hubo autocrítica. En principio todos los condenados, fueron condenados por la Justicia Militar. Hay pruebas de que hubo una actitud.

Pacto de silencio

Las actas quedan claras como se procesaban las actas de los tribunales militares con el procesamiento del Coronel Álvarez. Alguien fue responsable, el hecho ocurrió, nosotros no sabemos.

