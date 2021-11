Cuatro proyectos uruguayos fueron seleccionados por la organización de Chan Zuckerberg Initiative

Cuatro proyectos de investigadores uruguayos fueron seleccionados por la organización que participa el dueño de Facebook, se trata de la iniciativa en el campo de la bioimagenología que recibirán una financiación del en torno de un millón de dólares. Los investigadores que pertenecen al Institut Pasteur y de la Universidad de la República resultaron premiados en el marco de este programa. El investigador Andrés Kamaid habló sobre en qué consisten los proyectos seleccionados,

Proyecto seleccionado por organización de Marck Zuckerberg y Priscilla Chan

El apoyo es una linda sorpresa, hay una parte que sí la esperábamos, porque la génesis de este llamado ya habíamos ganado un llamado similar de la misma fundación. El doctor Malacrida fue el ganador del año pasado, con él trabajábamos en una unidad conjunta entre la Universidad de la República y el Institut Pasteur, presentamos un llamado en donde él fue elegido y en ese llamado también estuvimos hablando mucho con la gente de la fundación que están muy interesados en desarrollar estos temas a nivel mundial y nos preguntaron muchas cosas sobre las necesidades de la región. Estos concursos internacionales son muy competitivos y estamos felices de que Uruguay haya tenido un rol protagónico en esto.

Marck Zuckerberg y su esposa hace años que tienen una acción filantrópica, como a ellos les gusta llamar, que financia proyectos de todo tipo desde desarrollo social, educación y tienen un área que ellos denominan ciencia, dentro de ciencia ellos priorizan esta área en la cual trabajamos. Es un campo muy nuevo y con enorme expansión en el mundo. Ellos la priorizan porque entre sus cometidos está en tratar o curar todas las enfermedades humanas antes de final de siglo. Ellos creen que esta área será una de las áreas fundamentales que nos permita hacer eso.

El interés de la fundación en este caso es de desarrollar lo que se llama comunidad, que empiece haber este tipo de tecnología que son muy novedosas en el mundo. Además, fomentar la participación en red, la cooperación entre países. Ellos hacen un llamado internacional y se presentan proyectos de todos lados financiaron 17 proyectos y entre ellos cuatro son de investigadores que estamos en Uruguay. En los que participo uno es de formación de una red latinoamericana y otro desarrollo de la unidad mixta entre la Universidad y el Institut Pasteur. El proyecto de la red tiene 300 mil dólares y el de la unidad tiene 200 mil dólares.

Es una tecnología que se nutre de conocimientos que tenemos desde hace mucho tiempo. La confluencia de tecnologías nuevas, como las de redes, la computación, la inteligencia artificial, eso ha transformado lo que podemos observar, cómo lo podemos observar, qué datos podemos obtener, en última instancia qué procesos o instancias que antes no podíamos ver, pero que ahora sí podemos. Hay una tecnología que tratamos de desarrollar en nuestro país que se escribió en el 1900 y que quedó durante más de 100 años sin uso porque no había tecnología que pudiera sacar mucha información sobre eso, ahora eso confluye podemos utilizar un principio físico, ahora sí podemos utilizarlo para diagnosticar enfermedades de una manera que no era posible antes. No solo que las mismas imágenes ahora podemos sacar mejor información sino que además podemos obtener imágenes que tienen mucha más información distinta.

Avances en Uruguay

El conjunto de proyectos aprobados demuestra que tenemos un potencial muy grande, es parte de un esfuerzo que venimos haciendo durante algunos años con colegas. Estuve mucho tiempo fuera del país y cuando volví fue una de mis prioridades que esta área está bastante rezagada porque es un área que está explotando en el mundo, requiere mucha inversión y sabemos que en Uruguay la inversión en ciencia y tecnología sigue siendo muy baja. Para nosotros esto es un gran desafío porque nos da la posibilidad de que una semillita crezca, pero estos tipos de apoyos no son sostenidos en el tiempo como requiere esta área o cualquier área científica. Tenemos el desafío de lograr que a nivel nacional tanto público y privado logremos sostener esta inversión para que podamos desarrollarlo.

Todos estos proyectos que fueron financiados tienen dentro de sus objetivos no solo comunicarlos al público en general, sino que también con los tomadores de decisiones y los propios científicos. Tenemos que hacer un trabajo de comunicación y difusión. Los proyectos también tiene componentes de trabajo con políticos. Tenemos que lograr que a nivel local valoremos y sostengamos con recursos. Es muy importante el aporte de estas fundaciones, pero está clarísimo que no puede ser una estrategia de un país basarse solo en eso.