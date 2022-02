Cultura de la violación: "El castigo individual no termina con el problema", dijo antropóloga Rostagnol

A fines de enero miles de mujeres se movilizaron en todo el país en diferentes marchas en contra de la cultura de la violación. Esta manifestación surgió a raíz de una denuncia de violación grupal en el barrio Cordón. Para la antropóloga Susana Rostagnol, es un problema de carácter estructural que habla de relaciones patriarcales y de poder: "La cultura de la violación significa que los cuerpos masculinizados, generalmente varones, se sienten encarnados con poder sobre cuerpos feminizados, generalmente mujeres".

¿A qué se le denomina "cultura de la violación"?

Cada uno desde el lugar que tenemos algo que hacer. Todos de mayor o menor manera permitimos. Hay muchas violaciones no denunciadas. Sí se castiga y está mal. Nadie está de acuerdo en la violación. La ley lo prohíbe, pero a nivel de acciones y prácticas cotidianas se lo sigue haciendo. Hacemos cosas no consientes a veces que hacen que se habilite la violación.

En las relaciones de dominación y en relaciones patriarcales se ve que va desde un chiste machista a este extremo. Un chiste machista significa que el que lo hace se siente con la potestad de hacer algo que quizá moleste a otras. La sociedad habilita y permita. Cuando cuestionamos la vestimenta de una mujer, qué hizo y por qué, se habilita, naturaliza y se habilita. Cuando se piensa que una mujer no puede andar sola en la calle porque es peligroso, que es verdad, se naturaliza.

La violación puede tomar muchas formas siempre y cuando una persona queda absolutamente a merced de la otra, haya o no penetración. Es ejercer un poder que se vale en una acción sexual, pero es un acto de poder. Es una persona a merced que no tiene capacidad de enfrentarse, de resistirse.

Es una manera de referirnos a las relaciones patriarcales, de poder. Son relaciones de lo masculino sobre lo femenino, lo cual significa que no todos los hombres forman parte de y no todas las mujeres forman parte. La cultura de la violación significa que los cuerpos masculinizados, generalmente varones, se sienten encarnados con poder sobre cuerpos feminizados, generalmente mujeres. Es una cultura sobre determinado grupo social tiende a creer que el resto de las personas le pertenecen y pueden hacer lo que quieren con ellos porque son objetos. El extremo de esto es la violación. Es algo estructural que nos atraviesa a todos y porque la sociedad habilita a que eso suceda.

Abordaje y discusión social del tema

Es importante ver que la violación no es una relación interpersonal ni de un grupo de violadores. Esas prácticas existen porque hay otras que también existen. Se cuestiona mucho y se revictimiza. Creo que la ley está y que cuando alguien ejerce violencia de género contra la mujer debe ser castigado. El castigo individual no termina con el problema. El castigo individual a los violadores o a quienes ejercen violencia contra las mujeres no termina con el problema porque es estructural y abarca a toda la sociedad. Exige un cambio en todas las relaciones para terminar con el problema.

Creo que hay distintos discursos feministas. Por eso insisto en que no tenemos que hablar de mujeres y de varones, sino de los femenino y masculino. El cambio se hace colectivamente. Como estamos en una cultura en donde lo masculino está privilegiado, todos los hombres, aunque estén en contra de esos beneficios, se benefician de eso. Me parece que hay que deconstruir ese privilegio y que se reconozca ese privilegio y que para tener una sociedad más justa hay que deshacerse de ese privilegio. Me parece que es un gran debate.

El consentimiento es libre o no es. Yo le creo a la mujer, pero entiendo que en la ley las cosas tienen que entrar en una retícula. Muchas veces el relato de una persona no alcanza para ser evidencia. Ahí hay un tema de grises. ¿Por qué el relato de una persona puede ser evidencia y el del otro sí? Ahí vemos que se prioriza y hay grises. Lo mismo sucede con la violencia doméstica. Ese es un problema difícil de solucionar.

La cultura de la violación se vive desde hace tiempo y en muchos lados. Lo que es reciente es ponerlo arriba de la mesa. Empezar a ponerlo sobre lo mismo es discutirlo y problematizarlo.

Algunos hablan del pacto machista, que creo que ahí también intervienen mujeres. Hay una socialización en violencia. La cultura de la violencia puede servir para esto porque habla de una lógica del más fuerte sobre el más débil. Tiene que ver con el respeto de la otra persona como ser humano, ser humano igual a mí. En las relaciones interpersonales es muy difícil a veces ver al otro como igual. Cuanto menos lo veamos como igual, más cosas pienso que puedo hacer.

En las instituciones educativas se debe dar educación sexual y de género para que se entienda que se debe respetar el cuerpo de cada persona y no tocar si la otra persona tampoco quiere. Se puede hablar también de violación intra-marital. Siempre tiene que ser consensuado.