CVM "ocultó información induciendo al engaño" y el Banco Central suspendió sus actividades

Hay entre 300 y 400 personas que siendo clientes de la corredora de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), fueron perjudicadas por la estrategia de inversión agresiva de la compañía. Perdieron casi 90% del capital invertido, lo que en total suma unos 100 millones de dólares. Días atrás, el Banco Central como regulador del sistema financiero decidió intervenir y cesar las actividades de la corredora de bolsa, ante las “importantes pérdidas sufridas por algunos clientes”, que no fueron advertidas “de manera oportuna” a los damnificados.

A raíz de lo ocurrido, se presentaron denuncias por estafa y apropiación indebida contra la responsable de Custodia de Valores Mobiliarios, Sara Goldring, y sus hijos.

Detección de la estafa

La denuncia fue presentada el 5 de julio por arriba de las cifras largas, en el entorno de medio millón de dólares. Nos encontramos con una persona muy conocida y con expertise en la plaza, nada improvisada, y captó clientes y allegados y fue extendiendo ese círculo, incluso familiares. En principio fue muy bien el negocio y muy próspero. Luego las ganancias fueron disminuyendo y esto despertó inquietudes en los clientes. Al asesorase, descubrieron que había muchas irregularidades. Había una cuenta ómnibus, que los clientes no estaban enterados, en donde la persona que dirige la operativa ponía todas las cuentas en forma conjunta y operaba con total discrecionalidad amparada en un contrato, pero yo nunca vi ese contrato que ella dice que es de libre administración. No estoy diciendo que no exista. Tendrá que explicar hasta dónde y cuándo eran los alcances. Mis clientes no me han mostrado ningún tipo de esa documentación.