Daisy Iglesias: "Pedíamos la medida y somos respetuosos con las orientaciones científicas"

La secretaria general de ADEMU respaldó la decisión de la continuar con la virtualidad en todos los niveles educativos por los altos niveles de movilidad que supone la actividad educativa en el país.

Cómo recibieron el anuncio

El anuncio del presidente está enmarcado dentro de un pedido que hizo Ademu como otras asociaciones de maestros a nivel nacional y la FMI. Tenemos algunas declaraciones que han sido icónicas cuando se dijo que la educación no se trataba de un problema con Covid-19, sino que el problema era movilidad que implica la educación. Además, se le suma los casos de cuarentena dentro de las escuelas. Esto tiene una dinámica bastante cambiante. Pasamos de niños que no se contagiaban a la situación de Fray Bentos en donde el intendente dijo que había 100 niños contagiados. Pedíamos la medida y somos respetuosos con las orientaciones científicas. Había una situación de disfuncionamiento diario con las cuarentenas.

Desafíos de la virtualidad en la educación

En la presencialidad estaba el riesgo sanitario y el riesgo de salud. La Asociación de Maestros de Montevideo señalamos que la educación es una cosa cara a cara y es una cuestión presencial. Que hoy esté en suspenso la presencialidad por razones que van más allá de lo educativo no significa que la educación sea un problema de enseñanza virtual. Acá hay un problema de códigos. Muchos papás y mamás y docentes no conocen los códigos de funcionamiento de plataformas, por lo que lo que ha sustituido a las plataformas es el Whatsapp y los videos. Si estamos hoy pidiendo que la educación no sea presencial es por razones de salud. El problema de conectividad puede ser un problema. En la mayoría de las capas ha dejado de ser un problema, lo que estamos muy perjudicados son los que ponemos los equipos personales. Las cadenas más poderosas de comunicación son WhatsApp. Esto supone que reconozca que estoy en un período de emergencia que me determina esta situación.

La autoridad ha dispuesto ahora que los directores de escuelas son inmunes. Hay un poco más de mil directores de escualos desplazándose más auxiliares, maestros e inspectores. Ni siquiera relativizó las situaciones de conectividad. Nosotros calificamos esa decisión de absurda. Los problemas de conectividad existen en las escuelas también. El sistema no está aprendiendo. La mayoría de las propuestas de desarrollo de trabajo se están haciendo por vía videos porque es lo que más se maneja. Los maestros están yendo a otros medios. En las escuelas del interior se hicieron dos sistemas y uno era para motivar a los padres a no perder el vínculo. Hay lugares en donde hay que recurrir a otros medios. Las autoridades plantearon que todas las escuelas están en equidad y pusieron a todos los directores a desplazarse. En Primaria hay 24 mil personas moviéndose por día. Los tickets de alimentación son repartidos por los directores. No se pagaron los sueldos a los auxiliares de servicio y el otro planteo es que pongan las escuelas de práctica.