Daisy Tourné y la “soledad” del Ministerio del Interior: “El policía no es el Mides. Se abandonó la cercanía real con la ciudadanía”

"Hay que descentralizar y participar. Tiene que haber una mirada colectiva e interinstitucional", apuntó la senadora frenteamplista.

La seguridad es uno de los ejes de la campaña electoral y en el espectro político hay todo tipo de matices sobre las medidas más adecuadas a implementar. En el propio Frente Amplio también hay diferentes visiones.

Abordamos el tema junto a la senadora frenteamplista y exministra del Interior Daisy Tourné.

Cuando hablo de soledad hablo de insistir con esa lógica de que todas las soluciones al tema de seguridad pasan por el Ministerio del Interior y la Policía. No tendría que ser así.

El policía no es el Mides para poder desarrollar políticas sociales. Tiene que haber una mirada colectiva e interinstitucional. Ahora el ministerio está más acompañado en los operativos que hace, porque colabora con otras instituciones.

A veces prima la emergencia, lo que tenés que contestar al otro día. Hay que escuchar muy atentamente a los barrios, a cada lugar. La Policía ha mejorado mucho, tiene tecnología y mejor formación, pero no es solo eso.

No hay una acción conjunta de todos los actores que deberían participar en el tema de la seguridad. No solo la Policía tiene responsabilidad. El aumento punitivo y el aumento de presos no genera más seguridad.

Se abandonó todo el camino de cercanía real con la ciudadanía, como las mesas de convivencia. La tecnología y las cámaras sirven, pero si nos olvidamos de la pata protagónica… la gente demanda Policía de cercanía y comunitaria.

Existe una distancia entre los hechos reales y la percepción. Tenemos que mejorar en el acercamiento. Es ahí donde hay que mejorar, dar un salto en calidad. Tenemos que escuchar más a la gente.

¿Cómo Larrañaga no va a llegar a las firmas para el plebiscito si la gente tiene miedo? La represión es una acción importantísima en el marco de trabajar con la violencia.

Un Antel Arena era necesario. Pero sí creo que tenemos que repensar las prioridades al futuro. Hay que descentralizar y participar.

No podemos decir que hicimos todo bien. En algo le debemos haber errado. Tenemos que reconocerlo y marcar un rumbo diferente.