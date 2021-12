Daniel Larrosa: "El Antel Arena costó 65 millones de dólares de inversión"

El directo de Antel por el Frente Amplio tomó la auditoría que hizo la empresa ECOVIS sobre el Antel Arena, que concluyó que el costó de la obra fue un total de 120 millones de dólares. Según la visión de Larrosa hay errores muy burdos en la auditoría.

Estudio de la auditoría de ECOVIS

Uno lo primero que observa y le llama la atención es la diferencia que hay entre la auditoría de ECOVIS y los números que el Tribunal de Cuentas emitió para el parlamento, para un pedido de informes del senador Mieres, donde hay una diferencia de 34 millones de dólares entre las dos evaluaciones. Eso fue un disparador para mirar los datos bases de la auditoría y tratar de ver lo que hizo. Los números que recibió Mieres fue del Tribunal de Cuentas en marzo de 2019 y le daba una suma lineal de todos los gastos e inversiones de 86 millones de dólares.

Es totalmente diferente a lo que se le pide al Tribunal de Cuentas con lo que se le pide a ECOVIS. Me parece que eso vale bien aclarar. Al Tribunal de Cuentas se le pide cuánto se gastó linealmente. A ECOVIS se le pide una comparativa y cuando se le pide eso se compara con el plan de negocios. ECOVIS hace referencia al plan de negocios elaborado en su momento por Antel, evaluado y aprobado por el gobierno nacional. Ese plan de negocios es de marzo de 2015. Ese plan de negocios tiene finalmente tres escenarios. De 57, 64 y 71 millones de dólares. Varía ante la incertidumbre de los datos se toma una base de 57 y se da un margen de hasta 30 % de variación. Eso está evaluado en término de inversión y evaluado en dólares constante del 2014. Está explícito en el plan de negocios.

La discusión política fue saldada con el plan de negocios. Los 40 millones de dólares implica solo obra civil en la estructura del Antel Arena y del auditorio Canario Luna. Esos 40 millones no es lo que plantean los arquitectos que arman el llamado a ideas para qué construir ahí. Estamos en una etapa muy previa, abril de 2013, solamente se plantea eso. Esos 40 millones dice más tributo, no es solo la obra civil, falta el BPS que son 3 o 4 millones más. Lo que hace la diferencia entre una obra civil y una arena es todo el equipamiento que lleva arriba y eso es lo que hace el espectáculo. Ahí se agrega el costo correspondiente a esos aspectos que son el 30 % - 40 % del valor.

El arquitecto está viendo las ideas para la parte de cómo iba ser exteriormente. El objetivo de los arquitectos era uno. Después cuando se decide qué se va hacer, hay que verlo completo. Dos aspectos diferentes. Lo concreto es que cuando toma ECOVIS y hace este análisis, se saltea pasos básicos que hay que hacer cuando se compara esa es mi gran objeción.

El plan de negocios elaborado y es el que es aprobado por el gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez. Cuando ECOVIS hace el análisis, suma todo. No se puede sumar inversiones y gastos. Una cosa es la inversión y otra cosa son los gastos, si hubieran sumado todo, tenían que comparar los gastos que también previa el plan de negocios porque el plan de negocios era completo, tenía inversiones, ingresos y gastos. Además, todo estaba puesto en dólares constante del 2014. Eso implica un trabajo más allá de sumar números. Primero hay que discriminar entre inversiones y gastos, solo sumar las inversiones, después de esas inversiones ponerlas en el tiempo en el 2014. Eso implica una tarea de deflactación mediante índice. Tarea común y habitual que se enseña muy temprano en la Facultad de Ciencias Económicas, una tarea básica para poder hacer una comparación que no se hizo.

A Pablo Mieres se le contestó la suma lineal de todo. A nadie se le pidió al Tribunal de Cuentas que comprara en el tiempo. Para eso habría que hacer determinados cálculos en los números.

El Antel Arena según nuestros cálculos costó unos 65 millones de dólares de inversión. Los gastos incluidos son todo lo que no está. Ahí no hago evaluaciones sino que tomo la contabilidad de Antel. Cuando ingresa una boleta sea la que sea, lo primero que se clasifica es si es inversión o es gasto. Lo que Antel clasificó como inversión está en inversión y lo que es gasto está en gasto. Por ejemplo, gasto sería algún tipo de consultoría, gastos de alimentación de oficina, cosas que no van en la inversión del Antel Arena.

No fui en particular que clasificamos eso, sino es que es clasificación de la contabilidad de Antel. Los gastos son unos de 3 a 5 millones de dólares más. Se podría hacer una comparación de gastos, el plan de negocios tenía gastos y en la comparativa había que poner los gastos actualizados también.

Si uno invierte pasivamente en el tiempo tiene beneficios por hacerlo. El plan de negocios cuando digo 57 millones de dólares, es como que digo que hubiéramos gastado esa cantidad en ese año. La inversión se hizo en 4 años. Esa capital juega durante 3 años y eso hace abaratar la inversión. Ese efecto no se tiene en cuenta. No se puede comprar en el tiempo flujo de dinero sin actualizar, es decir, sin descontar. Hay que llevar todo por inflación o por valor tiempo del dinero a 2014, ahí sí tiene un sentido de comparativa con el plan de negocio.

Además de las compras suma otros elementos que claramente a nuestro entender no van. Suma a 3 millones de dólares de los salarios de los funcionarios de Antel que clasificaron. Esos salarios hubieran sido pagados igual, atribuirlos al Antel Arena no tiene ningún sentido.

El concepto por qué sumamos eso si eso igual hubiese sido igual pagado por Antel. Hay un tema de la actualización es que pesa mucho. La actualización lleva a esos 65 millones a muchísimo. El ECOVIS tiene una diferencia importante en las compras que es atribuible al IVA. Si uno suma lo que dice el Tribunal de Cuenta y le suma el IVA llega a lo de ECOVIS.

La respuesta de ECOVIS es clara, todos los puntos que plantee lo acepta. No hay otras compras, no hay otra posibilidad de que sea otra cosa. El tema que coincide exactamente con el IVA.

Ellos lo atribuyen a que siguen lo que les indica el pliego. El pliego es muy sesgado, les dice que tiene que incorporar. Lo que uno espera de una auditoría es que haga las cuentas bien. Creo que profesionalmente hay que hacer las cuentas de determinada manera. No es lo que digo yo, es lo que te dice la facultad.

Se pidió un préstamo por 58 millones de dólares. Hubo una parte que se financió con capital propio. El préstamo surge a partir del freno que se le hace al proyecto, el estudio al plan de negocios, el segundo aprobación del gobierno de Tabaré Vázquez lo que se impulsa es un fideicomiso para la financiación. A partir de ahí está financiado. Lo anterior no está financiado. ECOVIS en uno de sus objetivos de trabajo es cuánto resultaron los valores operativos. Ahí lamentablemente no se me fue administrado esos datos, aunque le creyera a lo que hace ECOVIS, los resultados operativos omiten el mayor ingreso que tiene el Antel Arena. Eso se se llama derecho de nómina. Los anteles arena en el mundo no se hace con el objetivo de generar plata con los espectáculos sino que se hace con el objetivo de makerting del derecho de nominación.

Lo que hemos visto es que se le ha visto connotación negativa. Lo que he cuestionado mucho a Gurméndez es que él está frente de eso y la verdad que hablar en contra de los propios activos de una empresa que tiene que defender no está bueno, más allá de las posturas que uno tenga.

Tenemos un informe muy completo, que estima estos valores. De alguna manera lo que queremos hacer llegar a la Justicia es las objeciones principales. La fiscalía debería pedir un peritaje y que se hicieran las cuentas. Esto es una operación de marketing. Estamos en competencia con dos gigantes. Claro y Movistar. Acá se nombra que Antel es dominante. ¿Dominante de qué? Estamos compitiendo con dos transnacionales, que tiene 100 veces más de usuarios en el mundo. La imagen que transmite el Antel Arena, los derechos de nominación que son millones de dólares anuales, eso implica una percepción final al usuario muy predispuesta a Antel. Siempre fue una operación de marketing. En parte la gente contrata a Antel por el Antel Arena. La reserva de las actuaciones tiene un componente de marketing, pero no fue aplicada por el Antel Arena.

Hay un contrato más grande que el Antel Arena, y la empresa nos estableció en el contrato que nosotros para nombrar públicamente a ese contrato debemos pedirle permiso. En esta misma administración estamos reservando la mayoría de las actuaciones. Estamos en competencia de telecomunicaciones. Es algo normal en la empresa de Antel. Se aplica básicamente para todas las compras. Es imposible lograr esto haciendo la plancha. Se necesita capacitación, estudio y asesoramiento.