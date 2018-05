Daniel Martínez: “La Intendencia de Montevideo no busca confrontar ni hacer relajo en nada”

La Intendencia de Montevideo anunció que el año pasado obtuvo un balance presupuestal con un resultado positivo de 777 millones de pesos, como consecuencia de una mayor recaudación de la prevista. El superávit (cercano al 4 % de los ingresos de la Intendencia) se alcanza por segundo año consecutivo luego de un quinquenio de números en rojo, un escenario que le permite a la Intendencia proponer una rebaja de tributos.

Al respecto, Martínez afirmó que mejoraron los resultados “por el buen manejo de recursos”. El intendente considera que “ahí hay un equipo, mucha gente me criticó pero busqué un equilibrio para tener una mejor gestión. Pusimos gente joven que es dinámica e impulsa ideas”.

En la misma línea, el intendente cree que hay que tener métodos, formas de control, balances, “saber que la plata no crece de un árbol”, y todo eso no va en contra de la política. “Estamos destinando recursos a una serie de barrios y zonas que no tienen un acceso correcto a ambulancias y policía. Terrenos en litigio que no tienen una estructura. Priorizamos darle accesibilidad a esos barrios”, agregó.

La importancia de la gestión

“En cada lugar donde estuve siempre me ocupé del pensamiento estratégico a largo plazo. El plan de energía que ha sido tan exitoso en Uruguay nació en mi ministerio, porque pensamos en dejar de correr atrás de Argentina y Brasil nos solucionen los problemas”, dijo Martínez.

Suba del boleto

“En julio del año pasado bajamos el precio del boleto para la venta electrónica. Hoy por hoy más del 70% de los pagos son electrónicos. Hemos mantenido el precio pese a que sigue bajando la venta de boletos, gracias a un esfuerzo de la Intendencia, de las empresas y de los trabajadores. El dolar influye y el petróleo más o menos por el fideicomiso del gasoil. Nuestra meta es aguantarlo”, sentenció el intendente.

Multas por cámaras

“Lo que queda claro es que un sistema inteligente para controlar la velocidad genera una baja de la siniestralidad impresionante. La velocidad es relación directa con la posibilidad de muerte o la gravedad del siniestro”, expresó Martínez.

Su carta al presidente Tabaré Vázquez