Daniel Martínez: “Tengo que recordar todos los días que me eligieron para gobernar Montevideo. Para las candidaturas hay tiempo”

"A esta altura de mi gobierno, me he reunido con Adeom más que cualquier otro intendente", dijo el jerarca comunal.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, afirma que está enfocado en su trabajo al frente de la comuna y en las obligaciones que implica su cargo, y asegura que todavía no es momento de pensar en candidaturas.

No obstante, el Partido Socialista ya hizo público el respaldo a su eventual precandidatura a la Presidencia destacando su carácter “negociador y promotor de equipos con nuevas generaciones para encarar procesos de cambios”.

¿Por qué tanta cautela? ¿Qué le queda por hacer en la Intendencia? ¿Qué opina del manejo de nombres dentro del Frente Amplio?

La gestión en la Intendencia de Montevideo

Y las cámaras también nos han permitido observar la acción maliciosa de la gente que saca la basura de los contenedores. Y ver cómo mucha gente tira la basura afuera, aunque el contenedor no esté lleno. Cientos de comercios han terminado con multas porque tiraban la basura afuera o porque tiraban sus desechos donde no debían.

El caso Necrópolis y las reuniones con Adeom

Espero que estemos realmente cerca de una solución. Tenemos reuniones permanentes. A esta altura de mi gobierno, me he reunido con Adeom más que cualquier otro intendente.

¿Precandidato presidencial?

La campaña electoral empezó al otro día del balotaje, bien a la uruguaya, pero es algo con lo que no estoy de acuerdo. Tenemos que pensar más como país y no tener las elecciones siempre puestas adelante.

Tengo que recordar todos los días que me eligieron para gobernar Montevideo y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Yo no he tomado ninguna decisión. Hay tiempo. Las candidaturas recién se deciden el 1º de diciembre, y después no hay que salir corriendo a hacer nada. Tres meses de interna me parecen suficientes para una campaña.

Yo aprendí de mis errores y también terminé de comprender ciertas lógicas que a veces me parecían ilógicas. El día que le dije a Tabaré Vázquez que aceptaba ser presidente de Ancap, después que había dicho que nunca más iba a ser dirigente, sentí un compromiso para con el primer Gobierno de izquierda.