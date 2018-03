Daniel Martínez y su posible candidatura en 2019: “Lo estoy pensando. Hay situaciones que a veces empujan”

La Intendencia de Montevideo realiza este año obras de gran porte como parte de los planes de este segundo tramo de gestión.

Están previstos trabajos viales e inversiones importantes, que suman unos 300 millones de dólares, y enfrentan críticas desde varios sectores por su duración y por el momento en que son realizados. Desde la comuna los trabajos se defienden por ser parte de los planes previstos.

Abordamos estos y otros temas junto al intendente de Montevideo, Daniel Martínez.

Las obras en la ciudad

La patente de rodados

La situación de Ancap

El 2019 en el horizonte

Vamos a ver. Hay tiempo para todo. En mi vida no hay tiempo para otra cosa que no sea para la Intendencia, los nietos, la familia o irme una vez por semana hasta El Pinar en bicicleta.

No digo que no. Lo estoy pensando. Veremos. Hay situaciones que a veces empujan. No me voy a angustiar si no soy candidato.