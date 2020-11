Daniel Menéndez anunció la creación de una canasta turística con 300 productos para el verano

El gerente de la Asociación de Supermercados del Uruguay conversó sobre las canastas turísticas que serán desde el 26 de diciembre hasta el 4 de abril, siempre y cuando "las condiciones macroeconómicas" lo permitan.

Una canasta turística con 300 productos estará a disposición de los veraneantes entre fines de diciembre y comienzos de abril. Si bien no habrá precios fijos, la idea es que cada local elija al menos una marca y la paute en oferta, con un valor por debajo de los demás. No incluirá únicamente productos de primera necesidad sino que habrá, entre otros, whisky, helado y champagne.

Canasta sin precios fijos

Esto no es un acuerdo de precios para contener inflación, es un aporte que hace la asociación como lo hizo años anteriores, en las cuales cada empresa fija los productos que elija dentro de la marca que le convenga para tratar de tener un precio referencial durante los cuatros meses que nosotros queremos que tenga validez la canasta. Esto es desde el 26 de diciembre hasta el 4 abril siempre y cuando las condiciones macroeconómicas lo permita. No entra en la Navidad. Lo que se llama la temporada de verano. Lo mismo que quisimos hacer el año pasado solo que el 13 de marzo cayó el coronavirus, entonces no se pudo mantener.

Lista de ofertas

No porque eso ya sería una violación a la ley a la defensa del consumidor. No podemos hacer acuerdo de precios lo que si se hace cada empresa toma del rubro pastas, elije una marca y esa es la que pone como precio referencial, no tiene porque ser la misma marca en todos los locales ni el mismo precio, sería ilegal.

Fiscalización

Los rubros de los productos

Los precios excesivos

Si comparamos Punta del Este no es lo mismo que Montevideo, no es lo mismo en ningún rubro, no es lo mismo alquilar un auto en Montevideo que en Punta del Este, tampoco es lo mismo pagar un hotel y mucho menos si lo paga en enero o febrero porque es distinto. Usted tiene que viabilizar un negocio durante 12 meses, porque el año nadie me rebaja la luz para que yo pueda funcionar o los aportes al BPS, yo tengo que seguir pagándolos. El local está abierto y no facturó o está abierto o facturó muy poco. Tengo escasos 60 días para poder hacer viable el negocio, fundamentalmente aquellos negocios que están volcados más hacia la costa, que también aquellos que del mismo rubro nuestros que quizás están más cerca de Maldonado que tienen una venta más estable durante todo el año.

Acá hay alguna diferencia, yo no creo que haya precios excesivos, eso es un mito que hay que destacar. Cuando uno tiene un negocio en un lugar que es netamente turístico, donde hay una temporada muy marcada de público donde solo factura, con suerte, 60 días, no hay precios excesivos lo que hay es un precio que me permite tener el local, el negocio abierto y viable durante el año.

Diferencia de precios de las canastas por departamento

Comportamiento del público

En el caso nuestro, si el uruguayo no se va de vacaciones igual vamos a vender en Montevideo. La venta es básicamente la misma porque no hay una venta incremental de 500.000 turistas que vienen de Buenos Aires a consumir que es lo que nos da el oxígeno para vender durante todo el año, no lo tenemos. Nos vamos a manejar con los uruguayos. La preocupación de hoy es el status sanitario y de mantener el protocolo en los comercios. En la temporada de verano, el horario pico se incrementa, la gente va a la playa todo el día y quiere ir a comprar todo el mundo al supermercado a partir de las 20 de la noche y eso va ser un problema para administrar.

Nosotros hemos incrementado las medidas sanitarias durante las últimas semanas debido al aumento de los casos de covid. El fin de semana pasado se dieron 3 hechos de violencia física porque un guardia no permitía entrar a más de una persona o grupo familiar. Eso es un problema, porque eso genera violencia, no solo violencia con nuestros funcionarios, la clave está también el no cortar la cadena de abastecimiento. Si mañana todos los comercios tiene que cerrar por aumento de covid, la gente no tiene donde abastecerse. También genera violencia entre el público porque la gente se siente ofendida si una persona no la cuida. Porque si uno no se cuida a si mismo, no es que no me pasa nada a mí, no cuido al de al lado.

Nosotros llamamos por teléfono a Santiago González, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, me devolvió la llamada en 5 minutos y en 10 me estaba llamando el jefe de policía. Y ya quedamos en instrumentar un sistema de 222 porque una persona uniformada sea disuasor de esos hechos de violencia, en los lugares más complejos, porque a veces el portero no tiene herramientas.

La generalidad es que la gente se ha comportado correctamente por eso estamos como estamos, el afloje del último tiempo fue un afloje. Los hechos de violencia se dio en tres situaciones, en el pasado creo que fue una o dos veces, no es lo general, por suerte. Queremos evitar que no se extienda. Los controles en verano van a ser más extensos, más duros, la gente tiende ir a los supermercados a las ocho de la noche y no se puede ir todo el mundo a la misma hora, es muy complicado. Nuestro deber es protegerlos.