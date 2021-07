Daniel Olesker: "La interpelación agregó valor al estudio de la pandemia; el ministro de Sanidad aceptó que hay muertes evitables"

La oposición interpeló a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en una larga jornada en el Parlamento que se extendió más de 15 horas y finalizó este miércoles en la madrugada a las 4:45. El senador frenteamplista fue el miembro interpelante por parte de la oposición, cuyo principales argumentos apuntaron hacia la estrategia de vacunación, la mortalidad y las medidas de apoyo económico planteadas en la pandemia. "uedó claro que desde las muertes evitables y pandemia víctima de la estrategia fiscal, el escenario no cambió mucho", indicó Olesker.

Argumentos de la oposición en la interpelación a Arbeleche y Salinas

Si no fuera porque la situación fue trágica, daría gracia. Se nos dijo que éramos miserables, que hacíamos politiquería. El ministro en su segunda intervención efectivamente dijo que hubo muertes evitables. Podemos discrepar en el valor, el ministro dijo que por lo menos fueron 15%. Cuando la P1 entró se le está incidiendo por sobre la movilidad. Una parte del 85 % tiene que ver con eso. Se desmoronó un discurso de la politiquería porque el ministro reconoce que hubo muertes evitables y le puso un número.

En la tercera intervención se refirió sobre la reducción de la movilidad y el aumento de casos. Cuando se mira la movilidad en términos de la ola que comprendió a marzo y abril, el resultado es clarísimo en que la reducción de la movilidad tuvo una incidencia. Para nosotros queda el reconocimiento a que no somos tan mezquinos, chicaneros y que no usamos conceptos politiqueros. Usamos conceptos técnicos que el ministro reconocido. Es relevante porque hace meses que viene diciendo que esto no existe. El presidente dijo en Torre Ejecutiva que no había relación entre contagios y movilidad. Nuestros estudios lo hacen de todo el proceso en ola bifásica y hay un 50 % de muertes evitables. La discusión podrá ser el número, pero no que hay una categoría que durante tanto tiempo se nos dijo que no existía. La vacunación es clave y por eso decimos que no haber empezado la vacunación antes hizo que las olas agarraron al país en bajo nivel de inmunización y por eso hubo tantos fallecidos. Si se hubiera aceptado la oferta de Pfizer de noviembre hubiese sido distinto. Los comportamientos individuales tienen que ver pero son marginales. El resultado es que el 50 % de los fallecidos hoy eran evitables. Hicimos varios estudios que están presentados en la interpelación de ayer comparando entre países, entre nosotros mismos y todos nos daban entre un mínimo de 30 y un máximo de 70 % de reducción de muertes evitables. Menos del 15 % no va a ser.

Avanzó rápido la vacunación y por eso si la hubiese empezado en las primeras alertas del GACH que fueron en diciembre, la vacunación hubiese hecho efecto más rápido. Uruguay tuvo un ofrecimiento de Pfizer en noviembre y se desechó por un funcionario de medio categoría, no creemos que el ministro no haya tenido conocimiento de ese hecho. No sé de quién es la responsabilidad. Yo fui ministro de Salud Pública, en mi función un funcionario de rango bajo no puede tomar una decisión de rechazar las vacunas de un laboratorio internacional. Suena raro la explicación y fue en contra de los intereses de Uruguay. Estoy casi seguro que acá hubo alguien que le dio aval a este muchacho para que tomara esa decisión.

Uruguay podría haber tenido la misma rapidez de marzo el 15 de enero en vacunación y hubiéramos tenido una sensación distinta. Acá hubo tardanza en las decisiones, insuficiencia en los montos de apoyo y una desprotección de la sociedad. Hay dos errores. Si la vacunación pudo haber sido antes y con el mismo ritmo, se hubieran bajado las muertes. Si no hubiera sido así, habría que haber bajado la movilidad en marzo. Es un doble error. Ayer el ministro reconoció que la política de salud pública tuvo que ver con las muertes evitables.

Yo soy oposición y tengo derecho a serlo. Cuando fui ministro me interpelaron. Estuvo todo su equipo trabajando. Creo que se hicieron muchas cosas y el ministro las repasó, pero fueron insuficientes y tardías y se apostó a no reducir la movilidad. Se durmieron en los laureles. En la segunda vuelta se respondieron más preguntas y 4.30 de la mañana respondieron la del funcionario de Pfizer, pero yo considero que aún no fue respondida. No respondida me quedaron todas las de la función científica de la reducción de la movilidad, la discusión sobre más recursos económicos y por qué no se desarrollaron las patologías no covid, cómo se va a avanzar en los retrasos en la salud. Quedaron muchas cosas sin responder.