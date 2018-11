Daniel Placeres sobre la situación de Envidrio: “Hay posibilidad de devolver esos 12 millones al Fondes”

El legislador del MPP dijo que no hay trabajadores en informalidad y que la empresa dejó de estar en seguro de paro hace tres meses.

La Fiscalía de Crimen Organzado investiga a la empresa Envidrio desde 2017 tras la denuncia de legisladores del Partido Nacional por préstamos otorgados por el Fondes. A eso se sumó la semana pasada la denuncia del programa Santo y Seña: tres extrabajadores afirmaron que el diputado del MPP, Daniel Placeres, los obligó a trabajar “en negro”.

Como consecuencia, Fiscalía de Crimen Organizado decidió citarlo como indagado, y el Ministerio de Trabajo y BPS investigan las denuncias. Recibimos al legislador emepepista.

Quiero puntualizar unas cosas: en Envidrio no se trabaja en negro. Hoy no existen trabajadores en seguro de paro. Envidrio no está en negro. Dos trabajadores denunciantes no trabajan hace dos años y otro hace uno.

Segundo punto, lavado de activos: todo el dinero que circularon hacia Envidrio fueron bajo normativa del BCU.

Tercer punto: hay que tener cuidado con el periodismo mediático.