Daniel Salinas: "Aumentó la edad límite para Coronavac a 70 años; eso va a dar un margen imporante"

El ministro de Salud Pública analizó el ritmo de vacunación llevado a cabo hasta el momento y comentó cómo se piensa ejecutar el cronograma de vacunación con las nuevas dosis que llegarán al país.

Ayer llegó el primer lote de las vacunas de Pfizer y mañana se comenzará a vacunar al personal esencial de la salud. Esto ocurre en el mismo momento en que Uruguay presenta los peores registros desde el comienzo de la pandemia, con récord de casos activos.

Aumento de casos activos y ritmo de vacunación

Los números no mienten y son fríos. Hay que analizarlo en un contexto epidemiológico. Hay que ver que se volvió de vacaciones, en particular de las vacaciones de Carnaval y no podemos descartar que haya algún elemento biológico que estamos investigando, me refiero a la variante P1. Estamos secuenciando las cuatro cepas: la p1, la p2 más la de Sudáfrica y Gran Bretaña. En algunas infecciones virales y en algún tipo de centro se hace un test pack. Esto es lo mismo. Si surge la variante, se secuencia genómicamente. Vamos a trabajar con todo el apoyo del MSP. No se ha encontrado aún ninguna variante en forma diseminada. Hubo una forma puntual en Punta del Este del caso británico. No podemos descartar que no esté la P1 acá. No hubo cambios significativos en el comportamiento social.

El anuncio de la vacuna no nos protege. Tenemos por delante también la vacunación antigripal que tiene que tener 14 días de distancia con la de covid. Las vacunas contra la gripe llegan el 31 de marzo. Va a ser una agenda ágil, pero como la mortalidad es más grande con el covid, estamos haciendo un énfasis importante en esa vacuna. Es un desafío tener el doble o triple de vacunatorios abiertos. Nos preocupa el tema epidemiológico, por eso abrimos el grupo etario de 55 a 59. Vacunamos muy bien, pero el remanente va todo para el blindaje de fronteras. La idea es no dejar una sola vacuna en la heladera. El incremento de casos está y tenemos que extremar las medidas de perecuación. Yo veo mucho tapabocas en la calle y veo gente cuidándose en lugares cerrados. Estamos totalmente alerta en la cantidad de internados en CTI.

Las perillas se manejan dentro del ámbito del Consejo de Ministros. El presidente está arriba de todos los temas. No podemos afirmar que haya alguna restricción o que no la haya. Creo que venimos muy bien con el número de vacunación. Ayer terminamos con casi 148 mil personas vacunadas y eso es un 4 % casi de la población del país y un 5,2 % de la población objetiva. Hoy cortamos a las 16 horas porque mañana vacuna Pfzier. Para mañana hoy y mañana tenemos 147 mil. Estaríamos alcanzando el 7, 7 % de la población objetiva. El uruguayo queremos ver qué pasa. Ver que se vacune otro y ver qué pasa. Es una novedad y como novedad hay que administrarla. Eso genera incertidumbre y tenemos que ver qué pasa. Tuvimos 70 denuncias de efectos adversos.

Culminamos hoy jueves los grupos priorizados y que la OMS recomendaba más la docencia. No alcanzamos el objetivo de vacunar a todos, por las cifras que tenemos. Estamos vacunando viernes y sábado al personal sanitario que son los más expuestos. De los médicos prácticamente ayer se agotaron los lugares. El lunes vamos a estar vacunando personal sanitario en Montevideo. La mayor parte de los médicos reside acá. Hay que abrir esa agenda y vamos a anunciar la hora para el lunes vacunar al personal sanitario. En vista de los agendados, vamos bien. Creo que a las cincuenta mil dosis del personal sanitario se van a terminar. En la segunda partida de Pfizer siguen los médicos y luego seguimos con los residenciales. Ahí vamos a vacunar 25 mil personas que incluyen a los residentes y al personal. Allí tuvimos que hacer un diferencial por las personas con deterioro cognitivo en donde firma un familiar por la persona. Lo que hay que recordar es que las personas añosas se descompensan por casi cualquier factor, por lo que hay que estar atentos.