Daniel Sturla: "En la Iglesia Católica no ha habido contagios y no entiendo que haya que limitar las celebraciones"

El cardenal y Arzobispo de Montevideo comentó cómo se están desarrollando las celebraciones de la Iglesia Católica en estas Pascuas marcadas por la emergencia sanitaria. Además, se refirió a la polémica generada en esta última semana luego que apareciera cartelería en Montevideo "por el Día del Niño por Nacer" y que derivó en un pedido de informes por parte del Frente Amplio a Salud Pública.

Cumplimiento de los protocolos en las iglesias

Lo primero es tratar que lo que haya más libertad para todos es mejor. Nosotros somos conscientes que en donde se cumplieron los protocolos, no hubo contagios. En la iglesia no hubo contagios. En realidad lo que hay que hacer es cumplir estrictamente los protocolos y dar libertad a la gente para que realicen las actividades que sí las pueden hacer. Hemos suspendido infinidad de celebraciones. Se mantiene con un aforo de un tercio las celebraciones fundamentales de Pascua.

Aglomeración en Punta del Este

Cuando pasamos a la segunda fase, la recomendación del MSP fue que hiciéramos las celebraciones al aire libre. En la foto desde arriba vemos que hay distanciamiento. En la Candelaria es una de las 200 parroquias, además de 1200 capillas. Si de todos los lugares, el problema fue en uno, en realidad es poco. Yo no he visto fotos de esa celebración de gente sin mascarillas. Lo que entiendo es que el error al hacerlo en un espacio público se prestó para esa confusión. La indicación fue que se hiciera al espacio al aire libre. Si lo que nos interesa es que la gente no se enferme, es mejor al aire libre. La obligación es mantener siempre la mascarilla. Había 170 personas y la distancia se mantenía.

Misas en Pascuas

Me parece que en Uruguay vivimos serenamente las discrepancias y que eso es mayoritario en nuestro país. Es obvio que algunas posturas suscitan un rechazo visceral. Los carteles que estaban sobre el aborto no eran de la Iglesia Católica. Se estaba expresando una opinión y esa opinión aparecía como que no podía ser expresada públicamente.

Comentarios del Vaticano sobre la legislación uruguaya

A mí me parece que la Santa Sede le habrá expresado al embajador esa realidades así como comentan la realidad de cada país. Habrán entrado en esos comentarios lo que la iglesia sostiene y ya es conocido. Son leyes que tocan la vida humana y donde la iglesia siempre se manifiesta. Me parece dentro de lo normal que se dé. Si estamos atentos a las realidades, más de una vez hay comentarios con respecto a las resoluciones que toma cada país. No es algo tan extraño.

Casa Luna es una casa para atender a chicas, adolescentes con hijos. Ceprodih también es una ONG de la Iglesia Católica. Lo importante es tratar de prevenir que no se dé el aborto y tratar de acompañar a las mamás que encuentran dificultades para atender su embarazo. Es difícil revertir el tema del aborto. El aborto no es un derecho para nuestra legislación. Se ha despenalizado, no es un derecho a. Esta distinción es educativa. Si es un derecho es algo que tiene que promover. Nadie quiere promoverlo. Lo que hay que hacer es acompañar y atender a las mujeres que no quieren atender a ese embarazo.

Creo que hay una diferencia de concepción entre algo que el Estado considera que no lo va a penar con determinadas condiciones y un derecho que yo quiero promover. El Estado lo que hace es no penalizar el aborto frente a determinadas condiciones. No es algo que queramos ni que promovamos. Es algo que se permite y no se penaliza. Ese es el sentido de lo que fue aprobado. Quizá sea un tema de palabra y no de hechos. Nadie quiere promover el aborto. Me parece que las personas que han propuesto la ley no quieren promoverlo.